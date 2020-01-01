У Луцьку дві річки почистять від сміття і дерев, а парки оброблять від кліщів та комарів
Сьогодні, 19:35
На території Луцької міської територіальної громади продовжать розчищення річки Стир від повалених дерев, почистять берег річки Жидувки, а також оброблять парки від паразитів.
Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Як розповіла начальник відділу екології міської ради Оксана Лисак, 470 тисяч гривень з бюджету спрямують на розчистку річки Стир від повалених дерев у напрямку до Жидичина.
Передбачили й очищення прибережної смуги річки Жидувка – від школи №20 до стадіону «Підшипник».
Окрім того, оброблять парки від кліщів та комарів (70 тисяч гривень), а також почистять від амброзії і борщівнику (100 тисяч).
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Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Як розповіла начальник відділу екології міської ради Оксана Лисак, 470 тисяч гривень з бюджету спрямують на розчистку річки Стир від повалених дерев у напрямку до Жидичина.
Передбачили й очищення прибережної смуги річки Жидувка – від школи №20 до стадіону «Підшипник».
Окрім того, оброблять парки від кліщів та комарів (70 тисяч гривень), а також почистять від амброзії і борщівнику (100 тисяч).
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