У Луцьку дві річки почистять від сміття і дерев, а парки оброблять від кліщів та комарів

На території Луцької міської територіальної громади продовжать розчищення річки Стир від повалених дерев, почистять берег річки Жидувки, а також оброблять парки від паразитів.Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Як розповіла начальник відділу екології міської ради, 470 тисяч гривень з бюджету спрямують на розчистку річки Стир від повалених дерев у напрямку до Жидичина.Передбачили й очищення прибережної смуги річки Жидувка – від школи №20 до стадіону «Підшипник».Окрім того, оброблять парки від кліщів та комарів (70 тисяч гривень), а також почистять від амброзії і борщівнику (100 тисяч).