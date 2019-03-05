Вища рада правосуддя звільнила суддю з Луцька
Сьогодні, 12:01
Вища рада правосуддя вирішила звільнити Олега Ющука з посади судді Луцького міськрайонного суду.
Відповідне рішення прийняли на засіданні минулого тижня, повідомляє пресслужба ВРП.
Інформують, що Олег Ющук сам подав заяву про відставку.
Нагадаємо, що раніше Вища рада правосуддя приймала рішення про тимчасове відсторонення Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
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Суддю Олега Ющука обвинувачували у пропозиції за надання неправомірної вигоди здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме — його колегою, суддею Луцького міськрайонного суду, у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та в одержанні вказаної неправомірної вигоди для себе.
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Відповідне рішення прийняли на засіданні минулого тижня, повідомляє пресслужба ВРП.
Інформують, що Олег Ющук сам подав заяву про відставку.
Нагадаємо, що раніше Вища рада правосуддя приймала рішення про тимчасове відсторонення Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Причетність до корупції та непрозорі статки: які судді на Волині порушили критерії доброчесності
Суддю Олега Ющука обвинувачували у пропозиції за надання неправомірної вигоди здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме — його колегою, суддею Луцького міськрайонного суду, у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та в одержанні вказаної неправомірної вигоди для себе.
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Коментарі 2
Звільнити замало ,таких гнид треба садити з конфіскацією всього нажитиго непосильною працею .
звільнили, бо сам подав у відставку.. ефективність ВРП вражає..
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