У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО





Про це



Скульптурам дали такі назви: Вогняр та Трилінко. Один з кликунів знаходиться у старій частині Луцька, другий - на вулиці Лесі Українки.



"Вогняр запалює ліхтарі у Старому місті, а Трилінко відпочиває на трилінці", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, нещодавно скульптурам кликуна обрали імена за допомогою челенджу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відучора, 21 грудня, встановили дві нових фігурки кликунів.Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради на офіційній сторінці у фейсбуці.Скульптурам дали такі назви: Вогняр та Трилінко. Один з кликунів знаходиться у старій частині Луцька, другий - на вулиці Лесі Українки."Вогняр запалює ліхтарі у Старому місті, а Трилінко відпочиває на трилінці", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, нещодавно скульптурам кликуна

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію