У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО
Сьогодні, 11:54
У Луцьку відучора, 21 грудня, встановили дві нових фігурки кликунів.
Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради на офіційній сторінці у фейсбуці.
Скульптурам дали такі назви: Вогняр та Трилінко. Один з кликунів знаходиться у старій частині Луцька, другий - на вулиці Лесі Українки.
"Вогняр запалює ліхтарі у Старому місті, а Трилінко відпочиває на трилінці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно скульптурам кликуна обрали імена за допомогою челенджу.
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Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради на офіційній сторінці у фейсбуці.
Скульптурам дали такі назви: Вогняр та Трилінко. Один з кликунів знаходиться у старій частині Луцька, другий - на вулиці Лесі Українки.
"Вогняр запалює ліхтарі у Старому місті, а Трилінко відпочиває на трилінці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно скульптурам кликуна обрали імена за допомогою челенджу.
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Коментарі 3
тиждень максимум
Які кликуни - такий і масштаб мишлення чинуш з міськради !
Комарики - дзюбрики !
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