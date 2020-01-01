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У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО

У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО
У Луцьку відучора, 21 грудня, встановили дві нових фігурки кликунів.

Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради на офіційній сторінці у фейсбуці.

Скульптурам дали такі назви: Вогняр та Трилінко. Один з кликунів знаходиться у старій частині Луцька, другий - на вулиці Лесі Українки.

"Вогняр запалює ліхтарі у Старому місті, а Трилінко відпочиває на трилінці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно скульптурам кликуна обрали імена за допомогою челенджу.

У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО
У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО
У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО
У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО

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Теги: Луцьк, нові кликуни
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Коментарі 3
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тиждень максимум
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Які кликуни - такий і масштаб мишлення чинуш з міськради !
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Комарики - дзюбрики !
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