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Синоптик розповіла, чи буде Новий рік зі снігом

Синоптик розповіла, чи буде Новий рік зі снігом
У середу, 23 грудня, циклон приніс опади у вигляді снігу у західні регіони, а також у Київську, Житомирську, Вінницьку,  Донецьку області та у столицю.

Про погоду на найближчі дні та Новий рік в ефірі Сніданку з 1+1 розповіла синоптик Наталка Діденко.

"Зараз до України прийшов атмосферний фронт з північно-західної Європи, пов'язаний з циклоном. Тому опади будуть. Фронт вже в Україні. Він принесе сніг. Але внаслідок потепління він переходитиме у мокрий сніг, а потім у дощ. Тому водіям слід бути обережними. Погода буде складною", - наголосила синоптикиня. 

За її словами, наразі синоптики на Новий рік опадів у вигляді снігу не передбачають. 

"За попередніми прогнозами, друга половина цього тижня, який зараз, буде тепліша. Атлантичні процеси переважатимуть. Опади будуть, але переважно у вигляді дощу. Тому нещодавнє похолодання і нинішнє, яке на сході країни принесло до -13 градусів морозу, закінчиться. За попередніми прогнозами, буде теплішати", - каже Наталка Діденко.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко, Новий рік
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