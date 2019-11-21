Синоптик розповіла, чи буде Новий рік зі снігом





Про погоду на найближчі дні та Новий рік в ефірі Наталка Діденко.



"Зараз до України прийшов атмосферний фронт з північно-західної Європи, пов'язаний з циклоном. Тому опади будуть. Фронт вже в Україні. Він принесе сніг. Але внаслідок потепління він переходитиме у мокрий сніг, а потім у дощ. Тому водіям слід бути обережними. Погода буде складною", - наголосила синоптикиня.



За її словами, наразі синоптики на Новий рік опадів у вигляді снігу не передбачають.



"За попередніми прогнозами, друга половина цього тижня, який зараз, буде тепліша. Атлантичні процеси переважатимуть. Опади будуть, але переважно у вигляді дощу. Тому нещодавнє похолодання і нинішнє, яке на сході країни принесло до -13 градусів морозу, закінчиться. За попередніми прогнозами, буде теплішати", - каже Наталка Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 23 грудня, циклон приніс опади у вигляді снігу у західні регіони, а також у Київську, Житомирську, Вінницьку, Донецьку області та у столицю.Про погоду на найближчі дні та Новий рік в ефірі Сніданку з 1+1 розповіла синоптик"Зараз до України прийшов атмосферний фронт з північно-західної Європи, пов'язаний з циклоном. Тому опади будуть. Фронт вже в Україні. Він принесе сніг. Але внаслідок потепління він переходитиме у мокрий сніг, а потім у дощ. Тому водіям слід бути обережними. Погода буде складною", - наголосила синоптикиня.За її словами, наразі синоптики на Новий рік опадів у вигляді снігу не передбачають."За попередніми прогнозами, друга половина цього тижня, який зараз, буде тепліша. Атлантичні процеси переважатимуть. Опади будуть, але переважно у вигляді дощу. Тому нещодавнє похолодання і нинішнє, яке на сході країни принесло до -13 градусів морозу, закінчиться. За попередніми прогнозами, буде теплішати", - каже Наталка Діденко.

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