У будівлі в Старому місті, де був морг, зроблять готель і ресторан
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У Луцьку будинок на вулиці Кафедральній, 4, де розміщувався центр національно-патріотичного виховання, інспекція з контролю якості лікарських засобів, бюро судово-медичної експертизи, виставлять на інвестиційний конкурс.
Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що приміщення знаходиться в аварійному стані. Разом із цим, будинок на Кафедральній, 4 – пам’ятка архітектури місцевого значення. Щонайменше на ремонт приміщення потрібно буде витратити 25 мільйонів гривень.
«У міському бюджеті таких коштів немає, тому ми проведемо інвестиційний конкурс. Суть його полягає в тому, що ми віддамо приміщення за 1 гривню на місяць на 20 років, власник здійснить реставраційні роботи, зробить там готель, ресторан та інші об’єкти», - сказав Поліщук. Центр національно-патріотичного виховання планують «переселити» на вулицю Ківерцівську.
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Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що приміщення знаходиться в аварійному стані. Разом із цим, будинок на Кафедральній, 4 – пам’ятка архітектури місцевого значення. Щонайменше на ремонт приміщення потрібно буде витратити 25 мільйонів гривень.
«У міському бюджеті таких коштів немає, тому ми проведемо інвестиційний конкурс. Суть його полягає в тому, що ми віддамо приміщення за 1 гривню на місяць на 20 років, власник здійснить реставраційні роботи, зробить там готель, ресторан та інші об’єкти», - сказав Поліщук. Центр національно-патріотичного виховання планують «переселити» на вулицю Ківерцівську.
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