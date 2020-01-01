У будівлі в Старому місті, де був морг, зроблять готель і ресторан

У Луцьку будинок на вулиці Кафедральній, 4, де розміщувався центр національно-патріотичного виховання, інспекція з контролю якості лікарських засобів, бюро судово-медичної експертизи, виставлять на інвестиційний конкурс.Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що приміщення знаходиться в аварійному стані. Разом із цим, будинок на Кафедральній, 4 – пам’ятка архітектури місцевого значення. Щонайменше на ремонт приміщення потрібно буде витратити 25 мільйонів гривень.«У міському бюджеті таких коштів немає, тому ми проведемо інвестиційний конкурс. Суть його полягає в тому, що ми віддамо приміщення за 1 гривню на місяць на 20 років, власник здійснить реставраційні роботи, зробить там готель, ресторан та інші об’єкти», - сказав Поліщук. Центр національно-патріотичного виховання планують «переселити» на вулицю Ківерцівську.