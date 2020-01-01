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У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО

У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
У Луцьку, поблизу спортивно-розважального комплексу «Adrenalin City» трапилася ДТП за участю вантажівки, водій великогабаритного автомобіля зніс бетонну арку.

Про це повідомив Andrii Siruk у фейсбуці.

«Була бетонна арка, щоб не їхали в двір вантажні авто. Тепер нема. Водій живий», – йдеться у дописі.

У пресслужбі патрульної поліції Волинської області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що водій т/з Fort CARGO не впевнився в безпеці руху та не розрахував габаритів автомобіля, в результаті чого здійснив наїзд на арку поряд із підприємством. На щастя, ніхто не постраждав.

Директор підприємства повідомив правоохоронців, що з водієм в цій ситуації вони розберуться самі і допомоги поліції не потребують.

У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО


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Теги: авто, Луцьк, ДТП, вантажівка
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