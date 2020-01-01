У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО





Про це



«Була бетонна арка, щоб не їхали в двір вантажні авто. Тепер нема. Водій живий», – йдеться у дописі.



У пресслужбі патрульної поліції Волинської області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що водій т/з Fort CARGO не впевнився в безпеці руху та не розрахував габаритів автомобіля, в результаті чого здійснив наїзд на арку поряд із підприємством. На щастя, ніхто не постраждав.



Директор підприємства повідомив правоохоронців, що з водієм в цій ситуації вони розберуться самі і допомоги поліції не потребують.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, поблизу спортивно-розважального комплексу «Adrenalin City» трапилася ДТП за участю вантажівки, водій великогабаритного автомобіля зніс бетонну арку.Про це повідомив Andrii Siruk у фейсбуці.«Була бетонна арка, щоб не їхали в двір вантажні авто. Тепер нема. Водій живий», – йдеться у дописі.У пресслужбі патрульної поліції Волинської областірозповіли, що водій т/з Fort CARGO не впевнився в безпеці руху та не розрахував габаритів автомобіля, в результаті чого здійснив наїзд на арку поряд із підприємством. На щастя, ніхто не постраждав.Директор підприємства повідомив правоохоронців, що з водієм в цій ситуації вони розберуться самі і допомоги поліції не потребують.

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