У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
Сьогодні, 09:24
У Луцьку, поблизу спортивно-розважального комплексу «Adrenalin City» трапилася ДТП за участю вантажівки, водій великогабаритного автомобіля зніс бетонну арку.
Про це повідомив Andrii Siruk у фейсбуці.
«Була бетонна арка, щоб не їхали в двір вантажні авто. Тепер нема. Водій живий», – йдеться у дописі.
У пресслужбі патрульної поліції Волинської області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що водій т/з Fort CARGO не впевнився в безпеці руху та не розрахував габаритів автомобіля, в результаті чого здійснив наїзд на арку поряд із підприємством. На щастя, ніхто не постраждав.
Директор підприємства повідомив правоохоронців, що з водієм в цій ситуації вони розберуться самі і допомоги поліції не потребують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив Andrii Siruk у фейсбуці.
«Була бетонна арка, щоб не їхали в двір вантажні авто. Тепер нема. Водій живий», – йдеться у дописі.
У пресслужбі патрульної поліції Волинської області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що водій т/з Fort CARGO не впевнився в безпеці руху та не розрахував габаритів автомобіля, в результаті чого здійснив наїзд на арку поряд із підприємством. На щастя, ніхто не постраждав.
Директор підприємства повідомив правоохоронців, що з водієм в цій ситуації вони розберуться самі і допомоги поліції не потребують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Добре що живий лишився.
Останні новини
Волонтери просять привітати з днем народження доньку волинського Героя, який загинув на Донбасі
Сьогодні, 09:35
У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:10
У пожежі на Волині загинув 41-річний чоловік
Сьогодні, 09:09
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56