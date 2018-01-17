Дорога Луцьк–Ковель–Ягодин буде платною: скільки грошей це коштуватиме водіям
Сьогодні, 13:34
Кабмін затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автодорогою загального користування.
Водії сплачуватимуть за проїзд автошляхами, побудованими на умовах концесії (державно-приватного партнерства), повідомляє ICTV.
Це рішення ухвалили під час засідання уряду учора, 23 грудня.
Ставка плати за кожен кілометр відстані на такій дорозі становить:
- для мотоциклів із причепом (коляскою) і без нього, а також легкових автомобілів – €0,023 (0,79 грн);
- для легкових автомобілів із причепом, мікроавтобусів (до 10 посадкових місць разом із водієм), вантажних автомобілів (до 3,5 т) – €0,023 (0,79 грн);
- для вантажних автомобілів (від 3,5 до 12 т), автопоїздів (до 12 т), автобусів (від 10 до 29 посадкових місць; не більше 12 т) – €0,045 (1,5 грн);
- для вантажних автомобілів й автопоїздів (понад 12 т), автобусів (від 29 посадкових місць; понад 12 т) – €0,133 (4,55 грн).
На яких дорогах реалізують державно-приватне партнерство:
Харків –Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);
Бориспіль – Полтава (М-03);
Херсон – Миколаїв (М-14);
Київ – Житомир – Рівне (М-06);
Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);
Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).
Вартість проїзду першою платною дорогою
Торік в Укравтодорі оприлюднили ціну платної дороги сполученням Львів-Краківець.
За попередніми підрахунками вона становитиме не більше 7-10 євроцентів за один кілометр.
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Водії сплачуватимуть за проїзд автошляхами, побудованими на умовах концесії (державно-приватного партнерства), повідомляє ICTV.
Це рішення ухвалили під час засідання уряду учора, 23 грудня.
Ставка плати за кожен кілометр відстані на такій дорозі становить:
- для мотоциклів із причепом (коляскою) і без нього, а також легкових автомобілів – €0,023 (0,79 грн);
- для легкових автомобілів із причепом, мікроавтобусів (до 10 посадкових місць разом із водієм), вантажних автомобілів (до 3,5 т) – €0,023 (0,79 грн);
- для вантажних автомобілів (від 3,5 до 12 т), автопоїздів (до 12 т), автобусів (від 10 до 29 посадкових місць; не більше 12 т) – €0,045 (1,5 грн);
- для вантажних автомобілів й автопоїздів (понад 12 т), автобусів (від 29 посадкових місць; понад 12 т) – €0,133 (4,55 грн).
На яких дорогах реалізують державно-приватне партнерство:
Харків –Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);
Бориспіль – Полтава (М-03);
Херсон – Миколаїв (М-14);
Київ – Житомир – Рівне (М-06);
Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);
Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).
Вартість проїзду першою платною дорогою
Торік в Укравтодорі оприлюднили ціну платної дороги сполученням Львів-Краківець.
За попередніми підрахунками вона становитиме не більше 7-10 євроцентів за один кілометр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
Ось і ми в Європі! Пам'ятай, чужинець, не вимовиш правильно "паляниця", доведеться єврою розплатиться!
Скоро будемо платити за вихід з прив.буд (квартири)
Готовий платити аби порядок був на дорозі
Велике будівництво ЗЕкомада -заробляє )))))
Все скоро з дома не вийдеш, шоб не сплатити...
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