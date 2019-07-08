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Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО

Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
На трасі у селі Рованці Луцького району сталася аварія за участю двох автомобілів, один із яких вилетів на узбіччя. Трапилося це у четвер, 24 грудня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали легковик Daewoo Lanos та бус VOLKSWAGEN. За інформацією сектору комунікації поліції Волині, у аварії ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

На місці працюють правоохоронці.

Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, ДТП, поліція, Рованці
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