Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 14:22
На трасі у селі Рованці Луцького району сталася аварія за участю двох автомобілів, один із яких вилетів на узбіччя. Трапилося це у четвер, 24 грудня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали легковик Daewoo Lanos та бус VOLKSWAGEN. За інформацією сектору комунікації поліції Волині, у аварії ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На місці працюють правоохоронці.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали легковик Daewoo Lanos та бус VOLKSWAGEN. За інформацією сектору комунікації поліції Волині, у аварії ніхто не постраждав. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На місці працюють правоохоронці.
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