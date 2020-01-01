Скільки на Волині готові платити водіям. ТОП ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:57
Наразі на Волині шукають водіїв маніпуляторів, вантажних автомобілів, є вакансії для трактористів і керманичів трамваїв. Зарплату теж пропонують різну: від 7 до 25-30 тисяч гривень в залежності від складнощі роботи.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Наразі найбільша кількість вакансій водіїв автотранспортних засобів є у Луцьку, зокрема шістьох керманичів шукають для перевезення паливо-мастильних матеріалів автомобілями VOLVO (паливовозами) на зарплатню 9 тисяч гривень в місяць. Зазначають, що потрібно мати відповідний дозвіл на перевезення небезпечних вантажів. За деталями звертайтеся за номером 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
На зарплату 30 тисяч гривень в місяць у Луцьку пропонують роботу водієві для здійснення міжнародних вантажних перевезеннь до країн Європи (Німеччини, Франції). Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи. За деталями – 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Також за здійснення міжнародних вантажних перевезень по Європі у Луцьку пропонують зарплату 7 тисяч гривень + премії. Вимагають наявність посвідчення водія категорії «СЕ». 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)
10 000 в місяць, за умови подобової оплати пропонують у Луцьку за міжнародні перевезення автомобілем Renault-преміум з причепом. Відрядження у Польщу, Чехію, Литву. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)
Також в обласному центрі Волині шукають чотирьох водіїв тролейбуса на зарплату 10 тисяч в місяць. Обов’язкова наявність посвідчення водія категорії «Т». Можливе навчання на робочому місці. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Водієві навантажувача в Луцьку пропонують 8 тисяч гривень. В обов’язки входять роботи із розвантаження та навантаження на лісопильному виробництві. Вимагають наявність посвідчення водія. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Для перевезення товарів згідно замовлень Україною у Луцьку запрошують на роботу водіїв на заробітну плату в 10 тисяч гривень на місяць. В обов’язки входить також утримання транспортного засобу в належному стані. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Теж на зарплатню в 10 тисяч гривень на місяць у Луцьку кличуть на роботу водіїв автотранспортних засобів для здійснення міжнародних вантажних перевезень. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії «С1Е». 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
За 8 тисяч гривень в місяць у Луцьку шукають на роботу водія для виконання перевезень вантажів вагою 20тонн у Німеччину, Голландію, Бльгію. Обов’язкова наявність посвідчення категорій «С» та «Е» , біометричний паспорт або шенген-віза. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)
У Луцьку також кличуть на роботу водія на зарплату 7 тисяч гривень в місяць для перевезення сипучих матеріалів на самоскидах (вантажомісткістю 10т МАЗ). 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Водієві навантажувача у Луцьку пропонують заробляти по 9 тисяч в місяць. В обов’язки входить також технічний огляд навантажувача і суворе дотримання правил техніки безпеки. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
У місті Нововолинськ водієві пропонують заробляти по 30 тисяч в місяць за перевезення тварин за кордон на бусі. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії «В». Телефони для інформації: 03344-3-21-15 ( Тетяна Стебелько), (03344) 3-21-15 (Коритко Ірина).
15 тисяч в місяць у Нововолинську готові платити водіям за своєчасну доставку охолодженого м’яса по Волині та Львівській області. В обов’язки входить: отримувати товар зі складу, розвантажувати та завантажувати товар, знати супроводжувальний та товаро-транспортний документообіг, підтримувати автомобіль в технічно-справному стані. Вимагають наявність посвідчення водія категорії «С1» (малотонаж 3,5 тони ). Телефони для інформації: 03344-3-21-15 (Тетяна Стебелько), (03344) 3-21-15 (Коритко Ірина) 2
За перевезення вантажів Україною та за кордон у Нововолинську пропонують 8 тисяч гривень. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: 0-3344-3-21-15 (Сусукайло Ірина).
За перевезення вантажів у Володимирі-Волинському пропонують отримувати по 10 тисяч в місяць. Вимагають знання правил перевезення вантажів, призначення, розташування, будову, принцип дії механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «E» та правила їх технічної експлуатації. Телефони для інформації (03342)20526 Тетяна Ткачук, (03342)3-56-44 (Опейда Галина Михайлівна). Наразі є дві вакансії.
У місті Ковель двом водіям платитимуть по 25 тисяч в місяць за здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3). (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна)
В Горохів потрібен водій із наявністю посвідчення категорій «С» та «Е» на зарплатню 10 тисяч гривень. В обов’язки входить перевезення вантажів за кордон. (0279) 2-13-01 (Тетяна Василівна).
У село Підбереззя Горохівського району потрібен водій на зарплату 8 000. Вимагають вміння керувати автотранспортними засобами категорій «С» та «Е», виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу. (0279) 2-13-01 (Тетяна Василівна).
У Місто Ківерці шукають тракториста на зарплату 10 тисяч гривень на трактор «Беларусь». В обов’язки входить вивезення деревини, дотримання правил дорожнього руху. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна)
Водієві лісовоза у Ківерцях готові платити теж 10 тисяч в місяць. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
На зарплату 7 тисяч в місяць у село Струмівка Луцького району на роботу запрошують водія для виконання доставки металопластикових конструкцій (вікна, двері), можливі відрядження по Україні. Вимагають досвід роботи від 5 років. (0332) 71-95-06 (Любов Володимирівна).
У місто Любомль потрібен водій на зарплатню 10 тисяч в місяць для здійснення перевезень вантажу. Вимагають наявність посвідчення водія категорії «Е». (0277) 2-38-42 (Леся Михайлівна).
Водієві навантажувача у Любомлі пропонують заробляти по 8 тисяч гривень в місяць за виконання робіт на маніпуляторі. Кандидату на посаду обов'язково потрібно мати посвідчення водія категорій «С» та «Е». (0277) 2-38-42 (Леся Михайлівна).
У Ратне потрібне водій на автомобіль ДАФ з напівпрічепом. Пропонують зарплату 10 тисяч в місяць. (0266) 2-25-36 (Сергій Павлович)
У Бобли Турійського району потрібен водій на зарплату 8 тисяч в місяць для роботи на вантажному автомобілі типу МАЗ для виконання перевезення сільськогосподарських вантажів. Телефон для інформації; (03363)21670 Луцюк Галина Володимирівна.
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Наразі найбільша кількість вакансій водіїв автотранспортних засобів є у Луцьку, зокрема шістьох керманичів шукають для перевезення паливо-мастильних матеріалів автомобілями VOLVO (паливовозами) на зарплатню 9 тисяч гривень в місяць. Зазначають, що потрібно мати відповідний дозвіл на перевезення небезпечних вантажів. За деталями звертайтеся за номером 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
На зарплату 30 тисяч гривень в місяць у Луцьку пропонують роботу водієві для здійснення міжнародних вантажних перевезеннь до країн Європи (Німеччини, Франції). Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи. За деталями – 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Також за здійснення міжнародних вантажних перевезень по Європі у Луцьку пропонують зарплату 7 тисяч гривень + премії. Вимагають наявність посвідчення водія категорії «СЕ». 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)
10 000 в місяць, за умови подобової оплати пропонують у Луцьку за міжнародні перевезення автомобілем Renault-преміум з причепом. Відрядження у Польщу, Чехію, Литву. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)
Також в обласному центрі Волині шукають чотирьох водіїв тролейбуса на зарплату 10 тисяч в місяць. Обов’язкова наявність посвідчення водія категорії «Т». Можливе навчання на робочому місці. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Водієві навантажувача в Луцьку пропонують 8 тисяч гривень. В обов’язки входять роботи із розвантаження та навантаження на лісопильному виробництві. Вимагають наявність посвідчення водія. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Для перевезення товарів згідно замовлень Україною у Луцьку запрошують на роботу водіїв на заробітну плату в 10 тисяч гривень на місяць. В обов’язки входить також утримання транспортного засобу в належному стані. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Теж на зарплатню в 10 тисяч гривень на місяць у Луцьку кличуть на роботу водіїв автотранспортних засобів для здійснення міжнародних вантажних перевезень. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії «С1Е». 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
За 8 тисяч гривень в місяць у Луцьку шукають на роботу водія для виконання перевезень вантажів вагою 20тонн у Німеччину, Голландію, Бльгію. Обов’язкова наявність посвідчення категорій «С» та «Е» , біометричний паспорт або шенген-віза. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)
У Луцьку також кличуть на роботу водія на зарплату 7 тисяч гривень в місяць для перевезення сипучих матеріалів на самоскидах (вантажомісткістю 10т МАЗ). 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Водієві навантажувача у Луцьку пропонують заробляти по 9 тисяч в місяць. В обов’язки входить також технічний огляд навантажувача і суворе дотримання правил техніки безпеки. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
У місті Нововолинськ водієві пропонують заробляти по 30 тисяч в місяць за перевезення тварин за кордон на бусі. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії «В». Телефони для інформації: 03344-3-21-15 ( Тетяна Стебелько), (03344) 3-21-15 (Коритко Ірина).
15 тисяч в місяць у Нововолинську готові платити водіям за своєчасну доставку охолодженого м’яса по Волині та Львівській області. В обов’язки входить: отримувати товар зі складу, розвантажувати та завантажувати товар, знати супроводжувальний та товаро-транспортний документообіг, підтримувати автомобіль в технічно-справному стані. Вимагають наявність посвідчення водія категорії «С1» (малотонаж 3,5 тони ). Телефони для інформації: 03344-3-21-15 (Тетяна Стебелько), (03344) 3-21-15 (Коритко Ірина) 2
За перевезення вантажів Україною та за кордон у Нововолинську пропонують 8 тисяч гривень. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: 0-3344-3-21-15 (Сусукайло Ірина).
За перевезення вантажів у Володимирі-Волинському пропонують отримувати по 10 тисяч в місяць. Вимагають знання правил перевезення вантажів, призначення, розташування, будову, принцип дії механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «E» та правила їх технічної експлуатації. Телефони для інформації (03342)20526 Тетяна Ткачук, (03342)3-56-44 (Опейда Галина Михайлівна). Наразі є дві вакансії.
У місті Ковель двом водіям платитимуть по 25 тисяч в місяць за здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3). (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна)
В Горохів потрібен водій із наявністю посвідчення категорій «С» та «Е» на зарплатню 10 тисяч гривень. В обов’язки входить перевезення вантажів за кордон. (0279) 2-13-01 (Тетяна Василівна).
У село Підбереззя Горохівського району потрібен водій на зарплату 8 000. Вимагають вміння керувати автотранспортними засобами категорій «С» та «Е», виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу. (0279) 2-13-01 (Тетяна Василівна).
У Місто Ківерці шукають тракториста на зарплату 10 тисяч гривень на трактор «Беларусь». В обов’язки входить вивезення деревини, дотримання правил дорожнього руху. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна)
Водієві лісовоза у Ківерцях готові платити теж 10 тисяч в місяць. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
На зарплату 7 тисяч в місяць у село Струмівка Луцького району на роботу запрошують водія для виконання доставки металопластикових конструкцій (вікна, двері), можливі відрядження по Україні. Вимагають досвід роботи від 5 років. (0332) 71-95-06 (Любов Володимирівна).
У місто Любомль потрібен водій на зарплатню 10 тисяч в місяць для здійснення перевезень вантажу. Вимагають наявність посвідчення водія категорії «Е». (0277) 2-38-42 (Леся Михайлівна).
Водієві навантажувача у Любомлі пропонують заробляти по 8 тисяч гривень в місяць за виконання робіт на маніпуляторі. Кандидату на посаду обов'язково потрібно мати посвідчення водія категорій «С» та «Е». (0277) 2-38-42 (Леся Михайлівна).
У Ратне потрібне водій на автомобіль ДАФ з напівпрічепом. Пропонують зарплату 10 тисяч в місяць. (0266) 2-25-36 (Сергій Павлович)
У Бобли Турійського району потрібен водій на зарплату 8 тисяч в місяць для роботи на вантажному автомобілі типу МАЗ для виконання перевезення сільськогосподарських вантажів. Телефон для інформації; (03363)21670 Луцюк Галина Володимирівна.
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