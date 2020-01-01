Скільки на Волині готові платити водіям. ТОП ВАКАНСІЙ

Наразі на Волині шукають водіїв маніпуляторів, вантажних автомобілів, є вакансії для трактористів і керманичів трамваїв. Зарплату теж пропонують різну: від 7 до 25-30 тисяч гривень в залежності від складнощі роботи.Про актуальні вакансії в областірозповіли у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Наразі найбільша кількість вакансій водіїв автотранспортних засобів є у Луцьку, зокрема шістьох керманичів шукають для перевезення паливо-мастильних матеріалів автомобілями VOLVO (паливовозами) на зарплатнюгривень в місяць. Зазначають, що потрібно мати відповідний дозвіл на перевезення небезпечних вантажів. За деталями звертайтеся за номером 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).На зарплатугривень в місяць у Луцьку пропонують роботу водієві для здійснення міжнародних вантажних перевезеннь до країн Європи (Німеччини, Франції). Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи. За деталями – 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).Також за здійснення міжнародних вантажних перевезень по Європі у Луцьку пропонують зарплатуВимагають наявність посвідчення водія категорії «СЕ». 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)в місяць, за умови подобової оплати пропонують у Луцьку за міжнародні перевезення автомобілем Renault-преміум з причепом. Відрядження у Польщу, Чехію, Литву. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)Також в обласному центрі Волині шукають чотирьох водіїв тролейбуса на зарплатув місяць. Обов’язкова наявність посвідчення водія категорії «Т». Можливе навчання на робочому місці. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).Водієві навантажувача в Луцьку пропонуютьгривень. В обов’язки входять роботи із розвантаження та навантаження на лісопильному виробництві. Вимагають наявність посвідчення водія. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).Для перевезення товарів згідно замовлень Україною у Луцьку запрошують на роботу водіїв на заробітну плату вгривень на місяць. В обов’язки входить також утримання транспортного засобу в належному стані. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).Теж на зарплатню вгривень на місяць у Луцьку кличуть на роботу водіїв автотранспортних засобів для здійснення міжнародних вантажних перевезень. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії «С1Е». 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).Загривень в місяць у Луцьку шукають на роботу водія для виконання перевезень вантажів вагою 20тонн у Німеччину, Голландію, Бльгію. Обов’язкова наявність посвідчення категорій «С» та «Е» , біометричний паспорт або шенген-віза. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)У Луцьку також кличуть на роботу водія на зарплатугривень в місяць для перевезення сипучих матеріалів на самоскидах (вантажомісткістю 10т МАЗ). 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).Водієві навантажувача у Луцьку пропонують заробляти пов місяць. В обов’язки входить також технічний огляд навантажувача і суворе дотримання правил техніки безпеки. 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).У місті Нововолинськ водієві пропонують заробляти пов місяць за перевезення тварин за кордон на бусі. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії «В». Телефони для інформації: 03344-3-21-15 ( Тетяна Стебелько), (03344) 3-21-15 (Коритко Ірина).в місяць у Нововолинську готові платити водіям за своєчасну доставку охолодженого м’яса по Волині та Львівській області. В обов’язки входить: отримувати товар зі складу, розвантажувати та завантажувати товар, знати супроводжувальний та товаро-транспортний документообіг, підтримувати автомобіль в технічно-справному стані. Вимагають наявність посвідчення водія категорії «С1» (малотонаж 3,5 тони ). Телефони для інформації: 03344-3-21-15 (Тетяна Стебелько), (03344) 3-21-15 (Коритко Ірина) 2За перевезення вантажів Україною та за кордон у Нововолинську пропонуютьгривень. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: 0-3344-3-21-15 (Сусукайло Ірина).За перевезення вантажів у Володимирі-Волинському пропонують отримувати пов місяць. Вимагають знання правил перевезення вантажів, призначення, розташування, будову, принцип дії механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «E» та правила їх технічної експлуатації. Телефони для інформації (03342)20526 Тетяна Ткачук, (03342)3-56-44 (Опейда Галина Михайлівна). Наразі є дві вакансії.У місті Ковель двом водіям платитимуть пов місяць за здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3). (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна)В Горохів потрібен водій із наявністю посвідчення категорій «С» та «Е» на зарплатнюгривень. В обов’язки входить перевезення вантажів за кордон. (0279) 2-13-01 (Тетяна Василівна).У село Підбереззя Горохівського району потрібен водій на зарплату. Вимагають вміння керувати автотранспортними засобами категорій «С» та «Е», виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу. (0279) 2-13-01 (Тетяна Василівна).У Місто Ківерці шукають тракториста на зарплатугривень на трактор «Беларусь». В обов’язки входить вивезення деревини, дотримання правил дорожнього руху. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна)Водієві лісовоза у Ківерцях готові платити тежв місяць. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).На зарплатув місяць у село Струмівка Луцького району на роботу запрошують водія для виконання доставки металопластикових конструкцій (вікна, двері), можливі відрядження по Україні. Вимагають досвід роботи від 5 років. (0332) 71-95-06 (Любов Володимирівна).У місто Любомль потрібен водій на зарплатнюв місяць для здійснення перевезень вантажу. Вимагають наявність посвідчення водія категорії «Е». (0277) 2-38-42 (Леся Михайлівна).Водієві навантажувача у Любомлі пропонують заробляти погривень в місяць за виконання робіт на маніпуляторі. Кандидату на посаду обов'язково потрібно мати посвідчення водія категорій «С» та «Е». (0277) 2-38-42 (Леся Михайлівна).У Ратне потрібне водій на автомобіль ДАФ з напівпрічепом. Пропонують зарплатув місяць. (0266) 2-25-36 (Сергій Павлович)У Бобли Турійського району потрібен водій на зарплатув місяць для роботи на вантажному автомобілі типу МАЗ для виконання перевезення сільськогосподарських вантажів. Телефон для інформації; (03363)21670 Луцюк Галина Володимирівна.