На Волині дві церкви передадуть громадам у користування
Сьогодні, 08:29
На Волині два храми передадуть у постійне безоплатне користування для релігійних потреб громадам.
Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
Зокрема, в документі йдеться про передачу культової споруди Успіння Пресвятої Богородиці, що розташована за адресою вул. Церковна, 30, с. Радомишль Луцького району та споруду Воздвиження Хреста Господнього, пам’ятку архітектури національного значення, що розташована за адресою: с. Коршів Луцького району.
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Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
Зокрема, в документі йдеться про передачу культової споруди Успіння Пресвятої Богородиці, що розташована за адресою вул. Церковна, 30, с. Радомишль Луцького району та споруду Воздвиження Хреста Господнього, пам’ятку архітектури національного значення, що розташована за адресою: с. Коршів Луцького району.
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