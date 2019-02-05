На Волині дві церкви передадуть громадам у користування





Про це йдеться Юрія Погуляйка.



Зокрема, в документі йдеться про передачу культової споруди Успіння Пресвятої Богородиці, що розташована за адресою вул. Церковна, 30, с. Радомишль Луцького району та споруду Воздвиження Хреста Господнього, пам’ятку архітектури національного значення, що розташована за адресою: с. Коршів Луцького району.

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