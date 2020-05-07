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На Рівненщині зникла матір з 7-річною дитиною

На Рівненщині зникла матір з 7-річною дитиною
Поліція Рівненщини розшукує жінку із 7-місячною дитиною, яка вийшла з дому і не повернулася.

Про це повідомляє Костопільський Відділ Поліції ГУНП в Рівненській області.

До поліції 24 грудня надійшла заява 47-річного жителя села Данчиміст, що його дружина Дячук Юлія Олегівна, 04.06.1988 р.н., проживає там же, разом з дитиною, 07.05.2020 р.н, вийшла з дому в напрямку с. Маща Костопільського району і дотепер не повернулася.

У поліції розповіли, що жінка з метою прийняти участь в комісії з питань захисту прав дитини Малолюбашанської сільської ради, яка мала проводитись в Мащанському офісі Малолюбашанської сільської ради Костопільського району. Однак на комісію не з’явилась, після чого її місце перебування з дитиною невідоме, до місця проживання дотепер так і не повернулась.

Прикмети розшукуваної: зріст 160-165 см., середньої тіло будови, волосся середньої довжини, темного кольору, обличчя овальне.

Була одягнена: куртка типу «Пуховик» жовтого кольору, шапка темного кольору,чорні шкіряні ботінки. При собі мала дитину 7 місяців, яку перевозить у дитячому візочку.

Поліцейські звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація щодо розшукуваної чи її можливого місця перебування, прохання повідомити за номером телефону: 097 6905116, (03657) 23132, тел/факс: (03657) 22748 або 102

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Теги: Рівненщина, розшук, матір, дитина
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