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Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують

Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують
На Волині і досі тривають пошуки трьох мешканців області – чоловіка, 80-річної пенсіонерки та молодої жінки, які зникли минулого тижня і не повернулися.

Про ситуацію станом на 10 ранку 28 грудня Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили правоохоронці, а також інформують родичі зниклих у соцмережах.

Так, у секторі комунікації поліції Волині зазначили, що лучанин Марченко Віталій Анатолійович, 31 травня 1981 року народження, перебуває у розшуку із 20 грудня.

Чоловік поїхав у невідомому напрямку на автомобілі Volkswagen T4 синього кольору і до цього часу не вийшов на зв’язок.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий. Особливі прикмети: татуювання – орел на плечі. Був одягнений у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий. Особливі прикмети: татуювання – орел на плечі. Був одягнений у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.


Усі<, кому відома будь-яка інформація про місце перебування Віталія Марченка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0669238559 або 102.

Шацьке відділення поліції продовжує пошуки пенсіонерки, яка страждає на втрату пам’яті. 80-річна мешканка села Світязь пішла з дому після обіду 26-го грудня, з того часу її не можуть знайти.

Була одягнена: чорна куртка, темно-сині штани, спідниця зеленого кольору, хустка зеленого кольору, волосся сиве. Особливі прикмети – гулька на лобі.
Була одягнена: чорна куртка, темно-сині штани, спідниця зеленого кольору, хустка зеленого кольору, волосся сиве. Особливі прикмети – гулька на лобі.


Тож просять усіх, хто бачив цю особу або володіє будь-якою інформацією про місце її перебування, повідомити на лінію 102 або за телефоном Шацького відділення поліції: 20-4-64.

Продовжують також шукати зниклу днями 37-річну Ольгу Іванівну Никитчук із села Копилля на Маневиччині. Про це у соцмережах повідомили родичі зниклої. Зранку 23 грудня жінка сіла на маршрутку в сторону Луцька і більше її ніхто не бачив та не зміг зв’язатися.

Прикмети: була одягнена в синю куртку, джинси, мала маленьку сумочку.
Прикмети: була одягнена в синю куртку, джинси, мала маленьку сумочку.


Про місце перебування просять повідомити сестру Олену за номером: 0985332290 або телефонувати в поліцію.

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Теги: Луцьк, розшук, зникнення, поліція, Волинь
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