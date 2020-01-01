Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують





Про ситуацію станом на 10 ранку 28 грудня Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили правоохоронці, а також інформують родичі зниклих у соцмережах.



Так, у секторі комунікації поліції Волині зазначили, що лучанин Марченко Віталій Анатолійович, 31 травня 1981 року народження,



Чоловік поїхав у невідомому напрямку на автомобілі Volkswagen T4 синього кольору і до цього часу не вийшов на зв’язок.



Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий. Особливі прикмети: татуювання – орел на плечі. Був одягнений у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.



Усі<, кому відома будь-яка інформація про місце перебування Віталія Марченка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0669238559 або 102.



Шацьке відділення поліції продовжує пошуки пенсіонерки, яка страждає на втрату пам’яті. 80-річна мешканка села Світязь



Була одягнена: чорна куртка, темно-сині штани, спідниця зеленого кольору, хустка зеленого кольору, волосся сиве. Особливі прикмети – гулька на лобі.



Тож просять усіх, хто бачив цю особу або володіє будь-якою інформацією про місце її перебування, повідомити на лінію 102 або за телефоном Шацького відділення поліції: 20-4-64.



Продовжують також шукати зниклу днями 37-річну Ольгу Іванівну Никитчук із села Копилля на Маневиччині. Про це у соцмережах повідомили родичі зниклої. Зранку 23 грудня жінка сіла на маршрутку в сторону Луцька і більше її ніхто не бачив та не зміг зв’язатися.



Прикмети: була одягнена в синю куртку, джинси, мала маленьку сумочку.



Про місце перебування просять повідомити сестру Олену за номером: 0985332290 або телефонувати в поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині і досі тривають пошуки трьох мешканців області – чоловіка, 80-річної пенсіонерки та молодої жінки, які зникли минулого тижня і не повернулися.Про ситуацію станом на 10 ранку 28 грудняповідомили правоохоронці, а також інформують родичі зниклих у соцмережах.Так, у секторі комунікації поліції Волині зазначили, що лучанин, 31 травня 1981 року народження, перебуває у розшуку із 20 грудня.Чоловік поїхав у невідомому напрямку на автомобілі Volkswagen T4 синього кольору і до цього часу не вийшов на зв’язок.Усі<, кому відома будь-яка інформація про місце перебування Віталія Марченка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів:абоШацьке відділення поліції продовжує пошуки пенсіонерки, яка страждає на втрату пам’яті. 80-річна мешканка села Світязь пішла з дому після обіду 26-го грудня, з того часу її не можуть знайти.Тож просять усіх, хто бачив цю особу або володіє будь-якою інформацією про місце її перебування, повідомити на лініюабо за телефоном Шацького відділення поліції:Продовжують також шукати зниклу днями 37-річнуіз села Копилля на Маневиччині. Про це у соцмережах повідомили родичі зниклої. Зранку 23 грудня жінка сіла на маршрутку в сторону Луцька і більше її ніхто не бачив та не зміг зв’язатися.Про місце перебування просять повідомити сестру Олену за номером:або телефонувати в поліцію.

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