Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році
Сьогодні, 10:47
У Луцьку затвердили перелік категорій громадян, які зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у 2021 році.
Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов відзначив, що перелік категорій залишився майже незмінним у порівнянні з 2020 роком, лише надали право безоплатного проїзду в маршрутках хворим, що перебувають на гемодіалізі.
Загалом у тролейбусах зможуть безкоштовно їздити 38 категорій громадян, серед них – учасники бойових дій, ветерани, пенсіонери за віком, особи з інвалідністю, почесні громадяни, працівники управління транспорту та зв'язку, муніципали тощо.
В міських автобусах можуть не платити 32 категорії, зокрема ветерани ОУН-УПА, діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до другої категорії, постраждалі учасники Революції Гідності та інші.
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Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов відзначив, що перелік категорій залишився майже незмінним у порівнянні з 2020 роком, лише надали право безоплатного проїзду в маршрутках хворим, що перебувають на гемодіалізі.
Загалом у тролейбусах зможуть безкоштовно їздити 38 категорій громадян, серед них – учасники бойових дій, ветерани, пенсіонери за віком, особи з інвалідністю, почесні громадяни, працівники управління транспорту та зв'язку, муніципали тощо.
В міських автобусах можуть не платити 32 категорії, зокрема ветерани ОУН-УПА, діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до другої категорії, постраждалі учасники Революції Гідності та інші.
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Коментарі 1
Працівники з міських управлінь можуть і за свій кошт їздити, зарплату як не як получають... Медики і освітяни ж можуть їздити за свій кошт на роботу, хоч і зарплата менша
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Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році
Сьогодні, 10:47