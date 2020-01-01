Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році

У Луцьку затвердили перелік категорій громадян, які зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у 2021 році.Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту і зв’язкувідзначив, що перелік категорій залишився майже незмінним у порівнянні з 2020 роком, лише надали право безоплатного проїзду в маршрутках хворим, що перебувають на гемодіалізі.Загалом у тролейбусах зможуть безкоштовно їздити 38 категорій громадян, серед них – учасники бойових дій, ветерани, пенсіонери за віком, особи з інвалідністю, почесні громадяни, працівники управління транспорту та зв'язку, муніципали тощо.В міських автобусах можуть не платити 32 категорії, зокрема ветерани ОУН-УПА, діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до другої категорії, постраждалі учасники Революції Гідності та інші.