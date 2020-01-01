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Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році

Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році
У Луцьку затвердили перелік категорій громадян, які зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у 2021 році.

Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов відзначив, що перелік категорій залишився майже незмінним у порівнянні з 2020 роком, лише надали право безоплатного проїзду в маршрутках хворим, що перебувають на гемодіалізі.

Загалом у тролейбусах зможуть безкоштовно їздити 38 категорій громадян, серед них – учасники бойових дій, ветерани, пенсіонери за віком, особи з інвалідністю, почесні громадяни, працівники управління транспорту та зв'язку, муніципали тощо.

В міських автобусах можуть не платити 32 категорії, зокрема ветерани ОУН-УПА, діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до другої категорії, постраждалі учасники Революції Гідності та інші.

Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році
Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році
Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році
Хто зможе безкоштовно їздити у громадському транспорті Луцька у 2021 році

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Теги: проїзд, громадський транспорт, Луцьк, Володимир Степанов
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Коментарі 1
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Працівники з міських управлінь можуть і за свій кошт їздити, зарплату як не як получають... Медики і освітяни ж можуть їздити за свій кошт на роботу, хоч і зарплата менша
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