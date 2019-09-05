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Скандальний бар «У Наталки» у Луцьку працюватиме до ранку

Скандальний бар «У Наталки» у Луцьку працюватиме до ранку
У Луцьку погодили режим роботи для бару «У Наталки», що на вулиці Потебні.

Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, лучани неодноразово скаржилися на роботу закладу. Наприклад, влітку там побили та пограбували чоловіка, вкравши у нього сумку з мобільним телефоном та грошима.

За інформацією, наданою Луцьким відділом поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, управлінням патрульної поліції у Волинській області та управлінням Держпродспоживслужби, неодноразових документовано підтверджених порушень норм громадського порядку щодо дотримання тиші та санітарного законодавства у закладі протягом останніх трьох місяців не зафіксували. Не виявили й протягом трьох місяців у барі «У Наталки» з 22.00 до ранку неповнолітніх осіб.

Член виконкому Віктор Ящук повідомив, що суд встановив, що заклад працював посеред ночі у карантин. Натомість мер Ігор Поліщук зазначив, що підприємець у суді оскаржив це рішення.

«Порушення бару «У Наталки» - постійна проблема нашого міста, постійна робота для поліції. Там відбуваються постійні безпорядки. Це один із найбільш проблемних закладів у нашому місті, на мою думку», - сказав Поліщук. Відтак, у місті можуть повернутися до розгляду режиму роботи бару. Поки ж із 1 січня 2021 року заклад працюватиме із 22.00 до 04.00.

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Теги: Луцьк, Наталка, режим роботи, клуб
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