Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках

У Луцьку встановили розмір плати та пільг при оплаті за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2021 році.Про це йшлося у понеділок, 28 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.Плата за харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти Луцької міської територіальної громади становитиме:1) у групах загального розвитку закладів дошкільної освіти, в закладі дошкільної освіти № 36, що в складі комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», у дошкільному підрозділі, що в складі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Клепачів Ківерцівського району Волинської області», дошкільного підрозділу, що у складі Княгининівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Княгининівської сільської ради», дошкільного підрозділу, що в складі Рокинівського навчально-виховного комплексу Княгининівської сільської ради, у розмірі:- для дітей віком до 3-х років – 25,00 грн;- для дітей віком від 3-х до 7-ми років (в тому числі для дітей класів віком 6 років) – 30,00 грн;- для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 3-х років – 25,00 грн, від 3-х до 7-ми років – 30,00 грн.2) у санаторному закладі дошкільної освіти № 29 у розмірі:- для дітей віком до 3-х років – 35,00 грн;- для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 40,00 грн.3) у групах компенсуючого типу закладів дошкільної освіти №№ 5, 9, 21, 39, 38 у розмірі:- для дітей віком до 3-х років – 25,00 грн;- для дітей віком від 3-х до 7-ми років – 30,00 грн.4) у закладі дошкільної освіти № 28 у розмірі:- в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 40,00 грн;- в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 30,00 грн.За словами очільниці управління освіти, на харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2021 році з бюджету виділили 18,2 мільйона гривень.Загалом у дитсадках виховуватимуть майже 11 тисяч дітей. Батькам із міської громади доведеться платити 60 % суми.«Зберігається процедура міжтрансфертних оплат щодо дітей, батьки яких не платять податки до міського бюджету і не проживають на території громади», - сказала посадовиця.Зменшать з 1 січня на 50 % розмір плати за харчування дітей для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.Окрім того, безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти встановили для таких категорій дітей:- чиї батьки та особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);- військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених у відповідності до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів – на період їх відрядження для участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами). Дозволити переносити термін безкоштовного харчування дітей із моменту надання відповідних документів на визначену кількість днів, що відповідає періоду перебування батьків в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;- загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;- осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО або учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації (на підставі копії відповідного посвідчення);- працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;- у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;- у санаторному закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів».