Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Володимир-Волинський район



09:00 – 17:00. с. Сусваль: вул. Квітнева, Лісова.

м. Володимир: Лисенка, Хасевича, Стефаника

Відділ ДПС Коритниця, ФАП с.Коритниця,

ФАП с. Микитичі.

Відд. "Укрпошта" с. Микитичі,

Маг. с.Микитичі, лісництво Ішів,

ФГ "Західний Буг"

с. Стенжаричі, Микитичі, Новини, Коритниця, Ішів, Кладнів

с. Суходоли: Школа, д/с, котельня. ПрАТ МТС-Україна, майстерня ФОП Жук, магазин С. Суходоли: Польова, Шкільна, Молодіжна, Жовтнева, шосе Володимир-Нововолинськ



Іваничівський район



09:30 – 16:30. с. Грибовиця, вул. Шкільна



09:30 – 13:30. с. Топилище, вул. Центральна.



12:00 – 16:00. с. Риковичі, вул. Волобаєва, вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Шкільна



Ківерцівський район



09:00 – 17:00. с. Грем’яче - дитячий садок , с/рада, клуб, церква, вул.Молодіжна,

вул. Набережна ,

вул. Миру

с. Грем’яче - школа

Цуманське ССТ - магазин с.Грем'яче

вул.Грушевського,

вул.Зелена, 1-23,

вул.Перемоги,1-23,53, вул.Миру,16,17,19

ФОП Білан Л.М. - кафе-магазин

ФОП Якимчук Л.В. - магазин

Цуманське ССТ - магазин

с. Яківці

вул.1-го Травня,

вул.Л.Українки,

вул.Ів.Франка,

вул.Довбуша

с. Носовичі -школа

Селищна рада Олика - водонапірна башта

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт

Держ.с/госп. п-во `Олицьке`

ПАТ "Укртелеком" - АТС

с. Жорнище - школа, дитсадок

Олицьке споживче товариство - магазин

Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церква

Сільська рада с. Жорнище

ФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазин

ФОП Шнит Інна Володимирівна - магазин

ФОП Козак Василь Миколайович – млин

с. Жорнище - повністю

с. Носовичі - повністю

с.Ромашківка – медпункт, церква

ФОП Лихач І.І.

ДТГО "Львівська залізниця " - переїзд

РГ ХВЄ -п'ятидесятників

ФОП В"юнник Т.Г. с.Ромашківка

вул.Жовтнева

ФОП Дуб Володимир Прокопович

ФОП Ліщук Петро Дорофійович

ФОП Данилевська Світлана Юхимівна

Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка

вул.Незалежності

вул.Ветеранів,

вул Л.Українки



Ковельський район



09:00 – 17:00 Населення, с.Білин

с.Колодяжне



Локачинський район



09:30 – 17:00. Школа,ДНЗ,С/Р, с.Конюхи вул.Л.Українки,Миру,Радянська



09:00 – 16:00 с.Затурці:п-ць Пенкаля,СВК»Правда»,ГРС.с.Шельвів:п-ць Сірук,ДНЗ,ФАП,С/Р,СМЗКиївстар.

с.Войнин:ДНЗ,БК,ФАП,ФОП Гошій., с.Затурці(вул.Зелена,Л.Українка),В.Садівська,Гранатів,Сад.Дубини,Шельвів(вул Центральна,Сонячна,Церковна,Набережна,Східна),с.Войнин



09:00 – 14:00. Амбулаторія,ФОП Жданюк, БК, с. Привітне вул.1-го Травня.



11:00 – 16:00. с. Колпитів вул. Л. Українки, Шевченка



Любомльський та Шацький райони



09:00 – 17:00 Побут,

ФОП Гузь Роман Вікторович

ФОП Денисовець Роман Іванович ( Автостоянк

ФОП Чуб Андрій Андрійович

Любомльський професійний ліцей Гуртожиток

Товариство з обмеженою відповід. "Любомль ринок"

ТМО Любомльського і Шацького районів

Любомльська міська Рада

ТОВ "Надія"

ФОП Хмелярський Ігор Євгенович

ФОП Семенович О.

ФОП Самойліч Галина Іванівна

ФОП Куць Катерина Іванівна

ФОП Трофимович Галина Миколаївна

ФОП Дубій С.Ф.

ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна

Благодійний центр

Горбушин Олександр Васильович

Білобабка Людмила Миколаївна

ФОП Мучак Роман Володимирович

ФОП Гусєв Михайло Петрович

ФОП Бондаренко Олег Володимирович м. Любомль вул.: 1Травня, Б. Хмельницького, Уласа Самчука

с. Куснища

Побут, ФОП Сулік Петро Васильович, ФОП Романюк Валерія Валеріївна м. Любомль вул.: Паркова, Парижської Комуни, 8 Березня, Української Армії, Брестська, Прикордонників, Паркова, Енергетиків, Миру, Гоголя, Маяковського, с. Олеськ, с. Голядин, смт. Шацьк вул.; Садова



Любешівський район



10:00 – 17:00 Побут, с. Проходи (частково)



місто Нововолинськ



09:00 – 17:00. Санепідемстанція, вул. Гагаріна 10,

м-н "Ірина", вул.Гагаріна 6,

м-н "Сон+", вул.Грушевського 4,

терапевт. кабінет вул.Гагаріна 10,

стом."Здоров'я", вул.Грушевського 4,

Нотаріус, вул. Гагаріна 6

адмін приміщення Гагаріна 6

перукарня , м. Нововолинськ

вул.Гагаріна 6-12

Грушевського 4, вул 8-Березня 1а-15 Космонавтів1-5 2-6 Гнатюка

с.Благодатне

вул. Чкалова 2-18,1-17

вул.Волинська 9-17

вул. Незалежності 49-67,50

вул. Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18

вул.Лісова 3,6,15,17,14-58



Ратнівський район



09:30 – 14:00. Смт. Ратне вул.Каштанова.Замкова.1Травня



10:00 – 15:00. С. Гута



Рожищенський район



09:00 – 17:00. с. Милін, вул. Гранична, буд.22-28,

Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна

с.Трилісці (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Малинівка (повністю)

Мар’янівка (повністю)

с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5

с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка, ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О., магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна), м.Рожище, Незалежності, 33, 47, магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС, м Рожище ФОП Дмитрук О.П., Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок, Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.), м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена, Грушевського, Молодіжна, Набережна, с. Ольганівка вул.Лісова, Гранична, Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ, ПП Контакт, Автосервіс, школа №2, офіс Фомін, м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна, 3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1-го Травня 8.



Старовижівський район



10:00 – 16:00. с Глухи вул:Підозірна,Денисова. с Солов’ї Школа, с. Ниці,с Солов'ї,с Комарово. Хутір-Заріка.



Турійський район



10:00 – 16:30 ДП «Турійське лісове господарство»- контора, пилорама, с. Мокрець, ТзОВ «ВВ-Агро»- магазин, Дулібівська с/р –клуб,школа, СКЗ, дім молитви, с. Туричани.



10:00 – 17:00 Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф. – магазин, с. Новосілки, Окунин



10:00 – 13:00 ФОП Матеюк- цех залізобетонних виробів, ТДВ РТП, с.м.т.Турійськ вул.Жежків





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».09:00 – 17:00. с. Сусваль: вул. Квітнева, Лісова.м. Володимир: Лисенка, Хасевича, СтефаникаВідділ ДПС Коритниця, ФАП с.Коритниця,ФАП с. Микитичі.Відд. "Укрпошта" с. Микитичі,Маг. с.Микитичі, лісництво Ішів,ФГ "Західний Буг"с. Стенжаричі, Микитичі, Новини, Коритниця, Ішів, Кладнівс. Суходоли: Школа, д/с, котельня. ПрАТ МТС-Україна, майстерня ФОП Жук, магазин С. Суходоли: Польова, Шкільна, Молодіжна, Жовтнева, шосе Володимир-Нововолинськ09:30 – 16:30. с. Грибовиця, вул. Шкільна09:30 – 13:30. с. Топилище, вул. Центральна.12:00 – 16:00. с. Риковичі, вул. Волобаєва, вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Шкільна09:00 – 17:00. с. Грем’яче - дитячий садок , с/рада, клуб, церква, вул.Молодіжна,вул. Набережна ,вул. Мирус. Грем’яче - школаЦуманське ССТ - магазин с.Грем'ячевул.Грушевського,вул.Зелена, 1-23,вул.Перемоги,1-23,53, вул.Миру,16,17,19ФОП Білан Л.М. - кафе-магазинФОП Якимчук Л.В. - магазинЦуманське ССТ - магазинс. Яківцівул.1-го Травня,вул.Л.Українки,вул.Ів.Франка,вул.Довбушас. Носовичі -школаСелищна рада Олика - водонапірна баштаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктДерж.с/госп. п-во `Олицьке`ПАТ "Укртелеком" - АТСс. Жорнище - школа, дитсадокОлицьке споживче товариство - магазинСвято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церкваСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазинФОП Шнит Інна Володимирівна - магазинФОП Козак Василь Миколайович – млинс. Жорнище - повністюс. Носовичі - повністюс.Ромашківка – медпункт, церкваФОП Лихач І.І.ДТГО "Львівська залізниця " - переїздРГ ХВЄ -п'ятидесятниківФОП В"юнник Т.Г. с.Ромашківкавул.ЖовтневаФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки09:00 – 17:00 Населення, с.Білинс.Колодяжне09:30 – 17:00. Школа,ДНЗ,С/Р, с.Конюхи вул.Л.Українки,Миру,Радянська09:00 – 16:00 с.Затурці:п-ць Пенкаля,СВК»Правда»,ГРС.с.Шельвів:п-ць Сірук,ДНЗ,ФАП,С/Р,СМЗКиївстар.с.Войнин:ДНЗ,БК,ФАП,ФОП Гошій., с.Затурці(вул.Зелена,Л.Українка),В.Садівська,Гранатів,Сад.Дубини,Шельвів(вул Центральна,Сонячна,Церковна,Набережна,Східна),с.Войнин09:00 – 14:00. Амбулаторія,ФОП Жданюк, БК, с. Привітне вул.1-го Травня.11:00 – 16:00. с. Колпитів вул. Л. Українки, Шевченка09:00 – 17:00 Побут,ФОП Гузь Роман ВікторовичФОП Денисовець Роман Іванович ( АвтостоянкФОП Чуб Андрій АндрійовичЛюбомльський професійний ліцей ГуртожитокТовариство з обмеженою відповід. "Любомль ринок"ТМО Любомльського і Шацького районівЛюбомльська міська РадаТОВ "Надія"ФОП Хмелярський Ігор ЄвгеновичФОП Семенович О.ФОП Самойліч Галина ІванівнаФОП Куць Катерина ІванівнаФОП Трофимович Галина МиколаївнаФОП Дубій С.Ф.ФОП Веремчук Антоніна ВолодимірівнаБлагодійний центрГорбушин Олександр ВасильовичБілобабка Людмила МиколаївнаФОП Мучак Роман ВолодимировичФОП Гусєв Михайло ПетровичФОП Бондаренко Олег Володимирович м. Любомль вул.: 1Травня, Б. Хмельницького, Уласа Самчукас. КуснищаПобут, ФОП Сулік Петро Васильович, ФОП Романюк Валерія Валеріївна м. Любомль вул.: Паркова, Парижської Комуни, 8 Березня, Української Армії, Брестська, Прикордонників, Паркова, Енергетиків, Миру, Гоголя, Маяковського, с. Олеськ, с. Голядин, смт. Шацьк вул.; Садова10:00 – 17:00 Побут, с. Проходи (частково)09:00 – 17:00. Санепідемстанція, вул. Гагаріна 10,м-н "Ірина", вул.Гагаріна 6,м-н "Сон+", вул.Грушевського 4,терапевт. кабінет вул.Гагаріна 10,стом."Здоров'я", вул.Грушевського 4,Нотаріус, вул. Гагаріна 6адмін приміщення Гагаріна 6перукарня , м. Нововолинськвул.Гагаріна 6-12Грушевського 4, вул 8-Березня 1а-15 Космонавтів1-5 2-6 Гнатюкас.Благодатневул. Чкалова 2-18,1-17вул.Волинська 9-17вул. Незалежності 49-67,50вул. Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18вул.Лісова 3,6,15,17,14-5809:30 – 14:00. Смт. Ратне вул.Каштанова.Замкова.1Травня10:00 – 15:00. С. Гута09:00 – 17:00. с. Милін, вул. Гранична, буд.22-28,Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральнас.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю)с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка, ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О., магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна), м.Рожище, Незалежності, 33, 47, магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС, м Рожище ФОП Дмитрук О.П., Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок, Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.), м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена, Грушевського, Молодіжна, Набережна, с. Ольганівка вул.Лісова, Гранична, Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ, ПП Контакт, Автосервіс, школа №2, офіс Фомін, м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна, 3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1-го Травня 8.10:00 – 16:00. с Глухи вул:Підозірна,Денисова. с Солов’ї Школа, с. Ниці,с Солов'ї,с Комарово. Хутір-Заріка.10:00 – 16:30 ДП «Турійське лісове господарство»- контора, пилорама, с. Мокрець, ТзОВ «ВВ-Агро»- магазин, Дулібівська с/р –клуб,школа, СКЗ, дім молитви, с. Туричани.10:00 – 17:00 Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф. – магазин, с. Новосілки, Окунин10:00 – 13:00 ФОП Матеюк- цех залізобетонних виробів, ТДВ РТП, с.м.т.Турійськ вул.Жежків

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