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Головна новорічна ялинка Луцька бореться за звання найкрасивішої в Україні

Головна новорічна ялинка Луцька бореться за звання найкрасивішої в Україні
Головна новорічна ялинка Луцька змагається за звання найгарнішої в Україні. Голосування стартувало на сайті ЛУН МІСТО.

У конкурсі беруть участь 20 новорічних дерев.

Наразі до ТОП-3 увійшли святкові ялинки із Миколаєва, Полтави та Черкас.

Станом на 28 грудня за ялинкове тріо віддали 170 голосів. Луцька новорічна красуня входить у ТОП-10. Усі охочі можуть проголосувати за цим посиланням.

Нагадаємо, минулого роки луцькі ялинки потрапили у ТОП-5 найгарніших новорічних красунь України.

Головна новорічна ялинка Луцька бореться за звання найкрасивішої в Україні

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Теги: головна ялинка Луцька, конкурс, найкрасивіша ялинка
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