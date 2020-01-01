Головна новорічна ялинка Луцька бореться за звання найкрасивішої в Україні
Сьогодні, 13:52
Головна новорічна ялинка Луцька змагається за звання найгарнішої в Україні. Голосування стартувало на сайті ЛУН МІСТО.
У конкурсі беруть участь 20 новорічних дерев.
Наразі до ТОП-3 увійшли святкові ялинки із Миколаєва, Полтави та Черкас.
Станом на 28 грудня за ялинкове тріо віддали 170 голосів. Луцька новорічна красуня входить у ТОП-10. Усі охочі можуть проголосувати за цим посиланням.
Нагадаємо, минулого роки луцькі ялинки потрапили у ТОП-5 найгарніших новорічних красунь України.
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У конкурсі беруть участь 20 новорічних дерев.
Наразі до ТОП-3 увійшли святкові ялинки із Миколаєва, Полтави та Черкас.
Станом на 28 грудня за ялинкове тріо віддали 170 голосів. Луцька новорічна красуня входить у ТОП-10. Усі охочі можуть проголосувати за цим посиланням.
Нагадаємо, минулого роки луцькі ялинки потрапили у ТОП-5 найгарніших новорічних красунь України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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