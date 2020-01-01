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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» авто переїхало чоловіка: шукають свідків аварії

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» авто переїхало чоловіка: шукають свідків аварії
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Дерть легковик наїхав на пішохода, який лежав посеред дороги.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 грудня, повідомляє поліція Рівненської області.

Поліцейські на місці події з’ясували, що близько 18-ї години на пішохода, який, зі слів водія, лежав на проїзній частині, допустив наїзд 57-річний водій автомобіля «KIA Cerato», житель Вараша.Кермувальник за результатами огляду на стан сп’яніння був тверезий.

Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування.

Тіло загиблого відправили у морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину та час смерті.

Для встановлення обставин загибелі 38-річного варашівця поліцейські просять також відгукнутися очевидців події.

"Якщо вам відома будь-яка інформація або ви стали свідком автопригоди, маєте відео з реєстратора, просимо повідомити до поліції за номером телефону 097-352-02 96 або 102", - йдеться у повідомленні поліції.

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Теги: Рівненщина, аварія, розшук очевидців
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