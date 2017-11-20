В багатоповерхівці у Луцьку виявили тіло жінки
Сьогодні, 15:00
У багатоквартирному будинку на проспекті Відродження, 6 у Луцьку виявили тіло жінки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел, факт підтвердили у поліції.
Так, 28 грудня об 11:41 до працівників ДСНС надійшов виклик від сусідів із проханням відкрити двері у квартиру жінки, яка мешкала сама. Надзвичайники повідомили про ситуацію працівників поліції.
Попередньо відомо, що на тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел, факт підтвердили у поліції.
Так, 28 грудня об 11:41 до працівників ДСНС надійшов виклик від сусідів із проханням відкрити двері у квартиру жінки, яка мешкала сама. Надзвичайники повідомили про ситуацію працівників поліції.
Попередньо відомо, що на тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.
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