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В багатоповерхівці у Луцьку виявили тіло жінки

В багатоповерхівці у Луцьку виявили тіло жінки
У багатоквартирному будинку на проспекті Відродження, 6 у Луцьку виявили тіло жінки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел, факт підтвердили у поліції.

Так, 28 грудня об 11:41 до працівників ДСНС надійшов виклик від сусідів із проханням відкрити двері у квартиру жінки, яка мешкала сама. Надзвичайники повідомили про ситуацію працівників поліції.

Попередньо відомо, що на тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.

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Теги: Луцьк, тіло, жінка, смерть
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