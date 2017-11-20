В багатоповерхівці у Луцьку виявили тіло жінки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел, факт підтвердили у поліції.



Так, 28 грудня об 11:41 до працівників ДСНС надійшов виклик від сусідів із проханням відкрити двері у квартиру жінки, яка мешкала сама. Надзвичайники повідомили про ситуацію працівників поліції.



Попередньо відомо, що на тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатоквартирному будинку на проспекті Відродження, 6 у Луцьку виявили тіло жінки.Про цестало відомо з власних джерел, факт підтвердили у поліції.Так, 28 грудня об 11:41 до працівників ДСНС надійшов виклик від сусідів із проханням відкрити двері у квартиру жінки, яка мешкала сама. Надзвичайники повідомили про ситуацію працівників поліції.Попередньо відомо, що на тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію