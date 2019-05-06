Кому на Волині пропонують заробляти від 12 до 30 тисяч в місяць. ТОП-вакансій





Про вакансії на ринку праці в обласному центрі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Луцькому МЦЗ.



Кому платитимуть 12 тисяч



Таку зарплату у Луцьку пропонують комерційному директору за підготовку документації на тендери в системі Smarttender.biz, організацію та підписання договорів. Попереджають, що можливі відрядження.



На виробництво запрошують електрика. В обов’язки входять забезпечення підтримки справного стану, безаварійної і надійної роботи обслуговуваних пристроїв та електроустаткування, здійснення монтажу нових електричних мереж, проведення планово-попереджувального ремонту, електричної частини устаткування згідно графіка.



Шукають також заступника директора з будівництва, який здійснюватиме технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт, оперативно вирішуватиме питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій, здійснюватиме технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів, оформлятиме необхідну технічну документацію.



Для ведення повного документального супроводу щодо охорони праці на роботу запрошують інженера. В обов’язки входить регулярна планова і позапланова перевірка відповідності рівня безпеки в кожному окремому цеху або підрозділі.



На таку ж зарплату потрібен кредитний інспектор для консультування по кредитних продуктах, залучення нових клієнтів, оформлення та супровід договорів кредитування і контролю погашень.



У Луцьку шукають також машиніста автомобільного крана, який керуватиме автомобільним краном вантажопідйомністю 18-25 тонн під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт, виконуватиме щозмінне технічне обслуговування крана, братиме участь у його плановому запобіжному ремонті, перевірятиме стан приладів безпеки й контролю. Вимагають наявність посвідчення крану автомобільного 5 категорії.



Окрім цього, потрібні також правоохоронці, зокрема – інспектори патрульної служби. В обов’язки входять забезпечення публічного порядку і громадської безпеки, запобігання кримінальним, адміністративним правопорушенням. Для того, аби відправити електронну заяву на участь у конкурсі до патрульної поліції, потрібно заповнити анкету за



Для виготовлення дерев’яних і деревостружкових меблевих деталей на Волині потрібен столяр. Кандидату потрібно мати вміння визначати за зовнішніми ознаками породу і якість деревини, контролювати відповідність виготовлення деталей вимогам стандартів.



Потрібен також технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Вимагають досвід роботи з відсадною машиною, струнною різкою. В обов’язки входить також розробка нових рецептур печива.



12+ тисяч зарплати



На 12 500 в місяць у Луцьку потрібен слідчий в органи внутрішніх справ. В обов’язки входять здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень та проведення слідчих (розшукові) дій. Прийом документів та online-анкет, що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 03.12.2020 року по 22.12.2020 року, за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11 кабінет №1 (з 9.00 до 17.00). Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050)4904508, (050)4904509 та електронною адресою



На 12 665 гривень в місяць шукають слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), який проводитиме монтаж, налагодження і ремонт обладнання контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, буде займатися усуненням несправностей в схемах обладнання КВП та А, слідкуватиме за справним станом інструменту, захисних і запобіжних засобів. Кандидату потрібно знати терміни їх перевірки, слідкувати за справністю приладів контролю та за дотриманням порядку в щитах (пультах) управління.



Кому платитимуть 14 тисяч



На таку зарплату в обласному центрі шукають менеджера (управителя) із збуту. В обов’язки входять робота з існуючою базою клієнтів та документацією (договори, специфікації, кошториси), підготовка документів до торгів, супроводження продажів. Серед вимог – кандидат повинен бути впевненим користувачем ПК.



Потрібен також начальник форматно-розкрійної дільниці. Кандидат повинен знати фурнітури дверей, замків, коробки, порізку ДВП, ДСП, кромкування, врізку дверної фурнітури та виріз отворів з ДСП, а також вміти проводити збірку нескладних корпусних меблів, безпосередньо займатися адміністративною роботою.



Вакансії із зарплатнею 15+ тисяч гривень



Інженеру з технічного нагляду на будівництво у Луцьку пропонують 15 тисяч гривень в місяць. В обов’язки входять організація і планування робіт, приймання об'єктів, закінчених будівництвом, оформлення проектно-кошторисної та ін. технічної документації, проведення технічних розрахунків, контроль грошових коштів при виконанні будівельних робіт. Вимагають досвід роботи, знання спеціалізованих комп'ютерних програм. Офіс розташований у ЖК «Яровиця» в Луцьку.



Слюсарю-інструментальнику готові платити 15 800 в місяць за виготовлення, ремонт інструментів, пристроїв середньої складності прямолінійного та фігурного контуру, виконання слюсарного оброблення деталей за 3-4 класами точності, складання та ремонт простих пристроїв, різальних та вимірювальних інструментів, виготовлення та ремонту великих особливо складних та точних інструментів та пристроїв.



Зарплати від 16 до 30 тисяч в місяць



На ставку в 16 тисяч шукають інженера протипожежних систем (КВПіА). В обов’язки входять контроль, обслуговування та ведення об'єктів, заміна устаткування, що вийшло з ладу, діагностика систем, пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Вимагають вміння працювати з проектно-технічною документацією, а також знання електротехніки та електроніки.



Інженеру з проектно-кошторисної роботи готові платити 17 тисяч в місяць за складання кошторисів, калькуляцій, роботу з проектно-кошторисними документами та кошторисним ціноутворенням. В обов’язки входить також розробка розділу «Кошторисна документація». Кандидат повинен володіти знанням програмного АВК-5 або аналогів.



Таку ж зарплату в 17 тисяч гривень пропонують інженеру-проектувальнику. В обов’язки входять виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, складання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проекту, авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проектної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проектів, що розробляються з іншими проектувальниками і виконавцями.



Завідувачеві лабораторії готові платити 18 436 гривень в місяць за проведення загально-клінічних, гематологічних, імунологічних, цитологічних досліджень та надання висновків. Відбиратимуть кандидатів за напрямком освіти «Клінічна лабораторна діагностика». В обов’язки входить ведення медичної документації.



Найбільшу наразі зарплату – 30 тисяч в місяць – готові запропонувати водієві за здійснення міжнародних вантажних перевезень до країн Європи (Німеччини, Франції). Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія та полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи.



За додатковою інформацією щодо вакансій просять звертатися за адресою: м. Луцьк, вул. Ярощука, 2 або телефонувати: 72-72-58‚ 24-92-68





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботодавці Волині наразі шукають фахівців у різних галузях: інженерів, директорів, машиністів, правоохоронців та інших, заробітну плату пропонують від 12 до 30 тисяч гривень залежно від кількості обов’язків та рівня складності завдань.Про вакансії на ринку праці в обласному центріповідомили у Луцькому МЦЗ.Таку зарплату у Луцьку пропонуютьза підготовку документації на тендери в системі Smarttender.biz, організацію та підписання договорів. Попереджають, що можливі відрядження.На виробництво запрошують. В обов’язки входять забезпечення підтримки справного стану, безаварійної і надійної роботи обслуговуваних пристроїв та електроустаткування, здійснення монтажу нових електричних мереж, проведення планово-попереджувального ремонту, електричної частини устаткування згідно графіка.Шукають такожз будівництва, який здійснюватиме технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт, оперативно вирішуватиме питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій, здійснюватиме технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів, оформлятиме необхідну технічну документацію.Для ведення повного документального супроводу щодо охорони праці на роботу запрошують. В обов’язки входить регулярна планова і позапланова перевірка відповідності рівня безпеки в кожному окремому цеху або підрозділі.На таку ж зарплату потрібендля консультування по кредитних продуктах, залучення нових клієнтів, оформлення та супровід договорів кредитування і контролю погашень.У Луцьку шукають такожавтомобільного крана, який керуватиме автомобільним краном вантажопідйомністю 18-25 тонн під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт, виконуватиме щозмінне технічне обслуговування крана, братиме участь у його плановому запобіжному ремонті, перевірятиме стан приладів безпеки й контролю. Вимагають наявність посвідчення крану автомобільного 5 категорії.Окрім цього, потрібні також правоохоронці, зокрема –. В обов’язки входять забезпечення публічного порядку і громадської безпеки, запобігання кримінальним, адміністративним правопорушенням. Для того, аби відправити електронну заяву на участь у конкурсі до патрульної поліції, потрібно заповнити анкету за посиланням ; інформаційний центр : 044 390-65-00Для виготовлення дерев’яних і деревостружкових меблевих деталей на Волині потрібен. Кандидату потрібно мати вміння визначати за зовнішніми ознаками породу і якість деревини, контролювати відповідність виготовлення деталей вимогам стандартів.Потрібен такожз виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Вимагають досвід роботи з відсадною машиною, струнною різкою. В обов’язки входить також розробка нових рецептур печива.Нав місяць у Луцьку потрібенв органи внутрішніх справ. В обов’язки входять здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень та проведення слідчих (розшукові) дій. Прийом документів та online-анкет, що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 03.12.2020 року по 22.12.2020 року, за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11 кабінет №1 (з 9.00 до 17.00). Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050)4904508, (050)4904509 та електронною адресою [email protected] Нагривень в місяць шукаютьз контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), який проводитиме монтаж, налагодження і ремонт обладнання контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, буде займатися усуненням несправностей в схемах обладнання КВП та А, слідкуватиме за справним станом інструменту, захисних і запобіжних засобів. Кандидату потрібно знати терміни їх перевірки, слідкувати за справністю приладів контролю та за дотриманням порядку в щитах (пультах) управління.На таку зарплату в обласному центрі шукають(управителя) із збуту. В обов’язки входять робота з існуючою базою клієнтів та документацією (договори, специфікації, кошториси), підготовка документів до торгів, супроводження продажів. Серед вимог – кандидат повинен бути впевненим користувачем ПК.Потрібен також. Кандидат повинен знати фурнітури дверей, замків, коробки, порізку ДВП, ДСП, кромкування, врізку дверної фурнітури та виріз отворів з ДСП, а також вміти проводити збірку нескладних корпусних меблів, безпосередньо займатися адміністративною роботою.з технічного нагляду на будівництво у Луцьку пропонуютьгривень в місяць. В обов’язки входять організація і планування робіт, приймання об'єктів, закінчених будівництвом, оформлення проектно-кошторисної та ін. технічної документації, проведення технічних розрахунків, контроль грошових коштів при виконанні будівельних робіт. Вимагають досвід роботи, знання спеціалізованих комп'ютерних програм. Офіс розташований у ЖК «Яровиця» в Луцьку.готові платитив місяць за виготовлення, ремонт інструментів, пристроїв середньої складності прямолінійного та фігурного контуру, виконання слюсарного оброблення деталей за 3-4 класами точності, складання та ремонт простих пристроїв, різальних та вимірювальних інструментів, виготовлення та ремонту великих особливо складних та точних інструментів та пристроїв.На ставку вшукають(КВПіА). В обов’язки входять контроль, обслуговування та ведення об'єктів, заміна устаткування, що вийшло з ладу, діагностика систем, пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Вимагають вміння працювати з проектно-технічною документацією, а також знання електротехніки та електроніки.готові платитив місяць за складання кошторисів, калькуляцій, роботу з проектно-кошторисними документами та кошторисним ціноутворенням. В обов’язки входить також розробка розділу «Кошторисна документація». Кандидат повинен володіти знанням програмного АВК-5 або аналогів.Таку ж зарплату вгривень пропонують. В обов’язки входять виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, складання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проекту, авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проектної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проектів, що розробляються з іншими проектувальниками і виконавцями.готові платитив місяць за проведення загально-клінічних, гематологічних, імунологічних, цитологічних досліджень та надання висновків. Відбиратимуть кандидатів за напрямком освіти «Клінічна лабораторна діагностика». В обов’язки входить ведення медичної документації.Найбільшу наразі зарплату –в місяць – готові запропонуватиза здійснення міжнародних вантажних перевезень до країн Європи (Німеччини, Франції). Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія та полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи.

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