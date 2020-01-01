Знайшли 37-річну жінку з Волині, яка сіла в маршрутку і зникла
Сьогодні, 08:12
Розшукали 37-річну Ольгу Іванівну Никитчук, яка проживає в селі Копилля Маневицького району.
Про це у соцмережах повідомили родичі жінки.
Нагадаємо, що зранку 23 грудня вона вийшла на маршрутку в напрямку Луцька і більше її ніхто не бачив. Телефонний зв'язок всі ці дні був відсутній.
Де перебувала жінка наразі невідомо. Її життю нічого не загрожує.
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Про це у соцмережах повідомили родичі жінки.
Нагадаємо, що зранку 23 грудня вона вийшла на маршрутку в напрямку Луцька і більше її ніхто не бачив. Телефонний зв'язок всі ці дні був відсутній.
Де перебувала жінка наразі невідомо. Її життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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