вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли 37-річну жінку з Волині, яка сіла в маршрутку і зникла

Знайшли 37-річну жінку з Волині, яка сіла в маршрутку і зникла
Розшукали 37-річну Ольгу Іванівну Никитчук, яка проживає в селі Копилля Маневицького району.

Про це у соцмережах повідомили родичі жінки.

Нагадаємо, що зранку 23 грудня вона вийшла на маршрутку в напрямку Луцька і більше її ніхто не бачив. Телефонний зв'язок всі ці дні був відсутній.

Де перебувала жінка наразі невідомо. Її життю нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, жінка, Ольга Никитчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Знайшли 37-річну жінку з Волині, яка сіла в маршрутку і зникла
Сьогодні, 08:12
«Ми створюємо будівельну моду». ПІДСУМКОВЕ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ*
Сьогодні, 07:45
Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради
Сьогодні, 06:20
На Волині злодія, який вкрав садове крісло, запроторили за ґрати
Сьогодні, 05:37
Друк квитанцій «Луцькводоканалу» обійдеться у близько 400 тисяч гривень
Сьогодні, 04:31
Схожі новини
Розшукують 37-річну жінку з Волині, яка сіла у маршрутку в сторону Луцька і зникла Розшукують 37-річну жінку з Волині, яка сіла у маршрутку в сторону Луцька і зникла
27 грудень, 11:44
На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ На Волині знайшли жінку з двома дітьми, яких розшукувала поліція Київщини, – ЗМІ
25 листопад, 16:28
Розшукали зниклу волинянку, яка посеред ночі пішла з дому Розшукали зниклу волинянку, яка посеред ночі пішла з дому
04 листопад, 11:21
Літню жінку, яка у Луцьку вийшла з дому і не повернулась, розшукали Літню жінку, яка у Луцьку вийшла з дому і не повернулась, розшукали
16 вересень, 22:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли 37-річну жінку з Волині, яка сіла в маршрутку і зникла
Сьогодні, 08:12
 0
«Ми створюємо будівельну моду». ПІДСУМКОВЕ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ*
Сьогодні, 07:45
 0
Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради
Сьогодні, 06:20
 0
На Волині злодія, який вкрав садове крісло, запроторили за ґрати
Сьогодні, 05:37
 0
Друк квитанцій «Луцькводоканалу» обійдеться у близько 400 тисяч гривень
Сьогодні, 04:31
 0
Медіа
відео
1/8