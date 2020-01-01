Знайшли 37-річну жінку з Волині, яка сіла в маршрутку і зникла

Ольгу Іванівну Никитчук, яка проживає в селі Копилля Маневицького району.



Про це у соцмережах повідомили родичі жінки.



Нагадаємо, що зранку 23 грудня вона



Де перебувала жінка наразі невідомо. Її життю нічого не загрожує.

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