вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суцільні чагарники: у Луцьку візьмуться за ботанічний сад на Шопена

Суцільні чагарники: у Луцьку візьмуться за ботанічний сад на Шопена
У Луцьку хочуть впорядкувати територію ботанічного саду, що розташований на вулиці Шопена.

Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.

Комунальному підприємству «Парки та сквери» надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання пам’яток природи на вулиці Шопена. Йдеться про землю орієнтовною площею 0,01 га для збереження та використання пам’яток природи.

Депутат Юрій Моклиця зазначив, що це – територія ботанічного парку. І потрібно впорядкувати не лише цей клаптик землі, а й інші 5 гектарів.

«За останні 4 роки ми втратили там 4 гектари землі», - наголосив Моклиця.

Мер Луцька Ігор Поліщук доручив вивчити питання щодо надання в користування всієї території ботсаду «Паркам і скверам».

«Територія – у жахливому стані. Вона обслуговувалася лише біля «Росинки», а інша частина – суцільні чагарники. Років 20 тому там дійсно була нормально облаштована територія, де гуляли діти. Хочеться, щоб з цієї місцини зробили дійсно хороше місце, де можна проводити час, а не де ховатимуться з «закладками» нехороші люди», - додала депутатка Алла Жупанюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ботанічний сад, Шопена, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
«Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон
Сьогодні, 10:46
У «ПортCity» – нові подарункові сертифікати на кіно*
Сьогодні, 10:40
Суцільні чагарники: у Луцьку візьмуться за ботанічний сад на Шопена
Сьогодні, 10:38
Стало відомо, скільки у луцькому СІЗО заробили на платних камерах
Сьогодні, 10:21
На Волині горіли три стоги сіна
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
«Ми можемо прибрати, а ви хоча б не смітіть»: як у Луцьку розчищали парк на Потебні «Ми можемо прибрати, а ви хоча б не смітіть»: як у Луцьку розчищали парк на Потебні
24 вересень, 17:54
У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО У Луцьку на Шопена – аварія. ФОТО
14 серпень, 14:50
У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув У Луцьку автомобіль вилетів на тротуар і врізався в дерево: водій загинув
23 листопад, 2019, 18:19
У Луцьку виявили борщівник. ФОТО У Луцьку виявили борщівник. ФОТО
21 травень, 2019, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, на якому волинському підприємстві сталося вбивство
Сьогодні, 11:39
 0
Сину депутата Ткачука дали землю в Луцьку
Сьогодні, 11:15
 0
На підприємстві у Горохівському районі – вбивство
Сьогодні, 11:07
 0
У місті на Волині чоловік вкрав скриньку з пожертвами для дитини, хворої на ДЦП
Сьогодні, 10:50
 0
«Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон
Сьогодні, 10:46
 0
Медіа
відео
1/8