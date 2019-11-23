Суцільні чагарники: у Луцьку візьмуться за ботанічний сад на Шопена
Сьогодні, 10:38
У Луцьку хочуть впорядкувати територію ботанічного саду, що розташований на вулиці Шопена.
Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Комунальному підприємству «Парки та сквери» надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання пам’яток природи на вулиці Шопена. Йдеться про землю орієнтовною площею 0,01 га для збереження та використання пам’яток природи.
Депутат Юрій Моклиця зазначив, що це – територія ботанічного парку. І потрібно впорядкувати не лише цей клаптик землі, а й інші 5 гектарів.
«За останні 4 роки ми втратили там 4 гектари землі», - наголосив Моклиця.
Мер Луцька Ігор Поліщук доручив вивчити питання щодо надання в користування всієї території ботсаду «Паркам і скверам».
«Територія – у жахливому стані. Вона обслуговувалася лише біля «Росинки», а інша частина – суцільні чагарники. Років 20 тому там дійсно була нормально облаштована територія, де гуляли діти. Хочеться, щоб з цієї місцини зробили дійсно хороше місце, де можна проводити час, а не де ховатимуться з «закладками» нехороші люди», - додала депутатка Алла Жупанюк.
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Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Комунальному підприємству «Парки та сквери» надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання пам’яток природи на вулиці Шопена. Йдеться про землю орієнтовною площею 0,01 га для збереження та використання пам’яток природи.
Депутат Юрій Моклиця зазначив, що це – територія ботанічного парку. І потрібно впорядкувати не лише цей клаптик землі, а й інші 5 гектарів.
«За останні 4 роки ми втратили там 4 гектари землі», - наголосив Моклиця.
Мер Луцька Ігор Поліщук доручив вивчити питання щодо надання в користування всієї території ботсаду «Паркам і скверам».
«Територія – у жахливому стані. Вона обслуговувалася лише біля «Росинки», а інша частина – суцільні чагарники. Років 20 тому там дійсно була нормально облаштована територія, де гуляли діти. Хочеться, щоб з цієї місцини зробили дійсно хороше місце, де можна проводити час, а не де ховатимуться з «закладками» нехороші люди», - додала депутатка Алла Жупанюк.
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