Відомо, на якому волинському підприємстві сталося вбивство

тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина.



З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь. Приватне підприємство «Злагода» займається виробництвом м'ясних продуктів.



Відомо, що загиблий – засолювач м’яса, а чоловік, який спрямував у нього струмінь води із миючого апарата, – прибиральник.



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