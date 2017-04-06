Відомо, на якому волинському підприємстві сталося вбивство
Сьогодні, 11:39
Учора, 28 грудня, на території одного із підприємств у Горохівському районі знайшли тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь. Приватне підприємство «Злагода» займається виробництвом м'ясних продуктів.
Відомо, що загиблий – засолювач м’яса, а чоловік, який спрямував у нього струмінь води із миючого апарата, – прибиральник.
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З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що вбивство сталося на приватному підприємстві «Злагода», розташованому у селі Шклинь. Приватне підприємство «Злагода» займається виробництвом м'ясних продуктів.
Відомо, що загиблий – засолювач м’яса, а чоловік, який спрямував у нього струмінь води із миючого апарата, – прибиральник.
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