вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого

Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого
33-річному жителю села Тростянець Луцького району суд призначив покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі за смертельну ДТП.

Нагадаємо, що зранку 7 жовтня 2019 року чоловік за кермом автомобіля Toyota Auris (на іноземній реєстрації) на дорозі поблизу села Богушівка Луцького району порушив правила дорожнього руху й зіткнувся із зустрічним автомобілем, водій якого від отриманих травм згодом помер у лікарні, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Була травмована і дружина винуватця ДТП, пасажирка його авто.

Попри те, що обвинувачений у вчиненні цього злочину заперечував свою винуватість – вона була доведена зібраними доказами.

Згідно з вироком суду водій чотири з половиною роки відбуватиме реальне покарання за ґратами. Його також на два роки позбавили права керувати транспортними засобами.

Окрім того, з винуватця ДТП буде стягнуто на користь потерпілих – батьків загиблого – понад 700 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, аварія, Забороль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Відкрили реконструйований відділ прикордонної служби «Світязь». ФОТО
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого
Сьогодні, 19:45
Експерт дала поради, як правильно обрати продукти до новорічного столу
Сьогодні, 19:15
Де на Волині будуть відключати світло у середу, 30 грудня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинянин, який скоїв смертельну аварію у Заборолі, сяде в тюрму Волинянин, який скоїв смертельну аварію у Заборолі, сяде в тюрму
16 листопад, 16:01
Майор, який п'яним збив трьох курсанток у Києві, відмовляється оплачувати їхнє лікування Майор, який п'яним збив трьох курсанток у Києві, відмовляється оплачувати їхнє лікування
24 грудень, 13:13
Водій вантажівки, який у Луцьку збив на переході жінку, відбувся умовним Водій вантажівки, який у Луцьку збив на переході жінку, відбувся умовним
17 грудень, 00:15
Судитимуть 22-річного хлопця, який скоїв моторошну аварію у Струмівці Судитимуть 22-річного хлопця, який скоїв моторошну аварію у Струмівці
02 грудень, 16:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відкрили реконструйований відділ прикордонної служби «Світязь». ФОТО
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого
Сьогодні, 19:45
 0
Експерт дала поради, як правильно обрати продукти до новорічного столу
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині будуть відключати світло у середу, 30 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8