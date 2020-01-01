Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого
Сьогодні, 19:45
33-річному жителю села Тростянець Луцького району суд призначив покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі за смертельну ДТП.
Нагадаємо, що зранку 7 жовтня 2019 року чоловік за кермом автомобіля Toyota Auris (на іноземній реєстрації) на дорозі поблизу села Богушівка Луцького району порушив правила дорожнього руху й зіткнувся із зустрічним автомобілем, водій якого від отриманих травм згодом помер у лікарні, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Була травмована і дружина винуватця ДТП, пасажирка його авто.
Попри те, що обвинувачений у вчиненні цього злочину заперечував свою винуватість – вона була доведена зібраними доказами.
Згідно з вироком суду водій чотири з половиною роки відбуватиме реальне покарання за ґратами. Його також на два роки позбавили права керувати транспортними засобами.
Окрім того, з винуватця ДТП буде стягнуто на користь потерпілих – батьків загиблого – понад 700 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.
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Нагадаємо, що зранку 7 жовтня 2019 року чоловік за кермом автомобіля Toyota Auris (на іноземній реєстрації) на дорозі поблизу села Богушівка Луцького району порушив правила дорожнього руху й зіткнувся із зустрічним автомобілем, водій якого від отриманих травм згодом помер у лікарні, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Була травмована і дружина винуватця ДТП, пасажирка його авто.
Попри те, що обвинувачений у вчиненні цього злочину заперечував свою винуватість – вона була доведена зібраними доказами.
Згідно з вироком суду водій чотири з половиною роки відбуватиме реальне покарання за ґратами. Його також на два роки позбавили права керувати транспортними засобами.
Окрім того, з винуватця ДТП буде стягнуто на користь потерпілих – батьків загиблого – понад 700 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.
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