Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого





Нагадаємо, що



Була травмована і дружина винуватця ДТП, пасажирка його авто.



Попри те, що обвинувачений у вчиненні цього злочину заперечував свою винуватість – вона була доведена зібраними доказами.



Згідно з вироком суду водій чотири з половиною роки відбуватиме реальне покарання за ґратами. Його також на два роки позбавили права керувати транспортними засобами.



Окрім того, з винуватця ДТП буде стягнуто на користь потерпілих – батьків загиблого – понад 700 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 33-річному жителю села Тростянець Луцького району суд призначив покарання у виді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі за смертельну ДТП.Нагадаємо, що зранку 7 жовтня 2019 року чоловік за кермом автомобіля Toyota Auris (на іноземній реєстрації) на дорозі поблизу села Богушівка Луцького району порушив правила дорожнього руху й зіткнувся із зустрічним автомобілем, водій якого від отриманих травм згодом помер у лікарні, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Була травмована і дружина винуватця ДТП, пасажирка його авто.Попри те, що обвинувачений у вчиненні цього злочину заперечував свою винуватість – вона була доведена зібраними доказами.Згідно з вироком суду водій чотири з половиною роки відбуватиме реальне покарання за ґратами. Його також на два роки позбавили права керувати транспортними засобами.Окрім того, з винуватця ДТП буде стягнуто на користь потерпілих – батьків загиблого – понад 700 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.

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