У Луцьку тривають рейди на ялинкових ринках. ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Протягом вівторка 29 грудня волинські екоінспектори разом із правоохоронцями та журналістами їздили луцькими ялинковими ринками міста, аби перевірити законність походження хвойних символів зимових свят і попередити підприємців про відповідальність за відсутність відповідних документів, бирок і цінників.ділиться першими результатами рейду на двох локаціях – поблизу ТЦ «Глобус» та на проспекті Соборності (поблизу ринку «Північний»).Перед перевіркою начальник Державної екологічної інспекціїрозповів, що такі заходи на Волині вже стали традиційними. Щорічно перед Новим роком екоінспектори разом із правоохоронцями об’їжджають усі локації, де проводять продають святкові деревця.«Аби впевнитися в тому, що усе відбувається в межах закону і наші ліси не перетворюватимуть на пустелі, перевіряємо кожного суб’єкта господарювання, який продає ялинки, чи має він відповідні документи, що встановлюють походження дерева. Обов’язковими є чіпи та маркування. Якщо ми будемо бачити ситуацію, де казатимуть, що чіпи – у кишенях чи щось подібне, то на це звертатимемо увагу», – пояснює Олександр Кралюк.Частина роботи екоінспекторів під час рейду полягає у перевірці відповідного маркування хвойних дерев та наявність у підприємців – лісорубних квитків, які пояснюють походження. Якщо ж буде необхідність, далі проводитимуть зустрічну перевірку лісгоспів, які надавали продукцію.Першим перевіряли підприємцяпоблизу «Глобуса». Чоловік займається реалізацією новорічних красунь вже протягом восьми років і, каже, щорічно готує документи і намагається дотримуватися закону.«В Луцьку маю по 2-3, а бувало й 4 точки, 120 квадратів зараз лише біля «Глобуса». Стаю я зазвичай із 17-го грудня продавати ялинки, то з того часу реалізовую близько 150-200 ялинок і трохи більше сосен, є ще блакитні, напівблакитні ялини, зв’язані з гілок, але там вже трохи інакша схема», – чоловік показує, що має усі документи на руках і кількість бирок відповідає кількості дерев. Щоправда, екоінспектори мали претензії стосовно того, що більшість із хвойних – нечіповані на момент продажу, одну таку ялину чоловік навіть намагався продати під час рейду на очах у інспекторів, але йому завадили.Олександр Войчук пояснив, що дерева тільки-но розвантажили і просто не встигли наклеїти на усі бирки, до того ж, каже, що ті, які їм дають, зовсім не тримаються і після першого ж дощу розклеюються. Просить Луцьку міську раду звернути на це увагу і забезпечувати не паперовими, а пластиковими бирками, які є надійнішими.«Бирки – нормальні», – зауважив Олександр Кралюк, тому рейдова група чекала, поки продавець розклеїть на дерева усі чіпи, які має, аби співставити кількість і відповідність дерев.До того ж, за цими бирками перевіряють і походження лісопродукції у спеціальній програмі. Кожен покупець може зробити це і самостійно, якщо зацікавлений у тому, аби придбати додому «законну ялинку».За результатами першої перевірки головний екоінспектор Волині зазначив, що на цій локації частина дерев – без чіпів, хоч чоловік має і бирки, і документи.«Мене дуже цікавить, аби відповідність в заявленій меті – реалізувати «чесну» деревину – відповідала тому, як відбувається сама реалізація. Якщо ми говоримо, що походження – встановлене, деревина – «чесна», я не розумію, чому частина дерев без бирок. Розумію, якщо вони через один чіп хочуть «пропустити» 10 дерев, тоді – так, а все інше – не зрозуміло», – обурюється Олександр Кралюк. Каже, що підприємець говорить про те, що бирки приходять в непридатність, однак він не помітив жодної такої, тому не вважає це аргументом.Окрім цього, підприємцю виписали штраф за відсутність цінників на кожному із дерев, що є обов’язковим правилом. Поліцейський, який супроводжував рейдову групу, каже, що минулого року чоловіка вже карали за таке порушення.Згодом преевірку продовжили на другій локації. Поблизу ринку «Північний» у однієї із підприємиць взагалі були відсутні документи на сосну, її попередили про те, що такі дерева вилучатимуть.Продавчиня, яка продає і ялинки, і сосни, розповіла, що дерева привезла із Гаразджі та документи на другі має, але вони лишилися у іншому місці, тож наразі надати інспекторам їх не може, натомість показує документацію на ялини.Олександр Кралюк зауважив ще одне грубе порушення – спосіб, яким на цій локації чіпували дерева, просто на якусь із гілок вішали пластикову бирку, яку можна було легко зняти і продати дерево без неї.Екоінспектор перевісив декілька таких та пояснив підприємиці, що це незаконно і неправильно.Далі ж рейдова група направиться й на інші локації, яких у Луцьку є сім, протягом дня обіцяють перевірити усі, тож деталі – згодом.Окрім рейдів на місцях збуту, проводять такі ж перевірки і на локаціях, де відбувається заготівля дерев. Державний інспекторрозповів, що найбільш гучним був випадок у Маневицькому районі, де двох порушників оштрафували на майже 6 тисяч гривень.До слова, кожен охочий може випробувати свої підприємницькі таланти, однак потрібно потурбуватися про відповідну документацію, яка має бути безпосередньо на точці продажу деревини, визначеній Луцькою міською радою.Цього дня паралельно працюватимуть екоіспектори по всій області і перевірятимуть районні ринки продажу лісових красунь.