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У Луцьку створили календарі, присвячені творчості Лесі Українки. ФОТО

У Луцьку створили календарі, присвячені творчості Лесі Українки. ФОТО
В управлінні туризму та промоції Луцької міської ради створили серію календарів, присвячених творчості Лесі Українки.

Про це йдеться на сторінці управління на фейсбуці.

" Для Луцька 2021 рік — це 150 річниця від дня народження української поетеси Лесі Українки! Саме в Луцьку маленька Леся написала свій перший вірш “Надія”. Управління туризму та промоції міста у співпраці з Волинський краєзнавчий музей створило ось такі календарі, присвячені 150 річниці від дня народження Лесі Українки", - йдеться у дописі.

В оформленні календаря використані ілюстрації художниці Софії Караффи-Корбут до драми-феєрії “Лісова пісня”. Придбати календар можна у онлайн-крамниці КП “Центр туристичної інформації та послуг” VisitLutsk.com. Детальну інформацію можна отримати за номером +38 099 644 77 79.


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Теги: Луцьк, промоція, Леся Українка
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