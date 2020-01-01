У Луцьку створили календарі, присвячені творчості Лесі Українки. ФОТО

В управлінні туризму та промоції Луцької міської ради створили серію календарів, присвячених творчості Лесі Українки.Про це йдеться на сторінці управління на фейсбуці." Для Луцька 2021 рік — це 150 річниця від дня народження української поетеси Лесі Українки! Саме в Луцьку маленька Леся написала свій перший вірш “Надія”. Управління туризму та промоції міста у співпраці з Волинський краєзнавчий музей створило ось такі календарі, присвячені 150 річниці від дня народження Лесі Українки", - йдеться у дописі.В оформленні календаря використані ілюстрації художниці Софії Караффи-Корбут до драми-феєрії “Лісова пісня”. Придбати календар можна у онлайн-крамниці КП “Центр туристичної інформації та послуг” VisitLutsk.com. Детальну інформацію можна отримати за номером +38 099 644 77 79.