У Луцьку створили календарі, присвячені творчості Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 05:29
В управлінні туризму та промоції Луцької міської ради створили серію календарів, присвячених творчості Лесі Українки.
Про це йдеться на сторінці управління на фейсбуці.
" Для Луцька 2021 рік — це 150 річниця від дня народження української поетеси Лесі Українки! Саме в Луцьку маленька Леся написала свій перший вірш “Надія”. Управління туризму та промоції міста у співпраці з Волинський краєзнавчий музей створило ось такі календарі, присвячені 150 річниці від дня народження Лесі Українки", - йдеться у дописі.
В оформленні календаря використані ілюстрації художниці Софії Караффи-Корбут до драми-феєрії “Лісова пісня”. Придбати календар можна у онлайн-крамниці КП “Центр туристичної інформації та послуг” VisitLutsk.com. Детальну інформацію можна отримати за номером +38 099 644 77 79.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці управління на фейсбуці.
" Для Луцька 2021 рік — це 150 річниця від дня народження української поетеси Лесі Українки! Саме в Луцьку маленька Леся написала свій перший вірш “Надія”. Управління туризму та промоції міста у співпраці з Волинський краєзнавчий музей створило ось такі календарі, присвячені 150 річниці від дня народження Лесі Українки", - йдеться у дописі.
В оформленні календаря використані ілюстрації художниці Софії Караффи-Корбут до драми-феєрії “Лісова пісня”. Придбати календар можна у онлайн-крамниці КП “Центр туристичної інформації та послуг” VisitLutsk.com. Детальну інформацію можна отримати за номером +38 099 644 77 79.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Луцьку створили календарі, присвячені творчості Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 05:29
В Нігерії – голод через пандемію коронавірусу
Сьогодні, 04:19
До програми Європейських ігор додали два види спорту
Сьогодні, 01:16