У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 31 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 – 14:00с. Хорлупи – школа, клуб,контора,пошта, церкваФОП Збагерський С.А. – торговий кіоскФГ "Козацьке" - бригадаФОП Мазур С.Є. - торговий кіоскМороз В.В. - цехФГ "Віра" Слушаєва В.В. с. Хорлупи - повністюВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-04 КТП-200 09:00 – 17:00 Побут с. Голядин2 ПЛ-04 ЗТП-379 Л-15 09:00 – 17:00 Побут смт. Шацьк вул.; Садова3 ПЛ-04 ЩТП-524 09:00 – 17:00смт. Головне4 ПЛ-04 КТП-121 09:00 – 17:00 Побут с. РівнеВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 .ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-410 для чистки траси 09:30 – 16:00 с.Тур2 КТП-358для монтажу автомата.монтажу проводів 09:30 – 16:00 с.Велемче3 КТП-165для заміни автомата л-1.л-3 09:00 – 13:00 смт.Ратно вул.Заболотівська1 ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00 – 17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,9-172 ЗТП25309:00 – 17:00 м.Рожище вул. Незалежностімагазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",ДІП "Рожищенська районна друкарня"вул. Незалежності 82 м.Рожище,вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.вулПривокзальна8,10,12,4,6.вул.О,Степанюка,13,17,153 ЗТП-87 м.Рожище09:00 – 17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,1-го Травня 84 КТП-3 Л-109:00 – 17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.