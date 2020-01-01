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У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 31 грудня

У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 31 грудня
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».

Ківерцівський район

1. 09:00 – 14:00
с. Хорлупи – школа, клуб,контора,пошта, церква
ФОП Збагерський С.А. – торговий кіоск
ФГ "Козацьке" - бригада
ФОП Мазур С.Є. - торговий кіоск
Мороз В.В. - цех
ФГ "Віра" Слушаєва В.В. с. Хорлупи - повністю

Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.


Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Любомльський та Шацький райони

1 ПЛ-04 КТП-200 09:00 – 17:00 Побут с. Голядин
2 ПЛ-04 ЗТП-379 Л-15 09:00 – 17:00 Побут смт. Шацьк вул.; Садова
3 ПЛ-04 ЩТП-524 09:00 – 17:00
смт. Головне
4 ПЛ-04 КТП-121 09:00 – 17:00 Побут с. Рівне

Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.

Ратнівський район

1 .ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-410 для чистки траси 09:30 – 16:00 с.Тур
2 КТП-358для монтажу автомата.монтажу проводів 09:30 – 16:00 с.Велемче
3 КТП-165для заміни автомата л-1.л-3 09:00 – 13:00 смт.Ратно вул.Заболотівська

Рожищенський район

1 ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00 – 17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17
2 ЗТП253
09:00 – 17:00 м.Рожище вул. Незалежності
магазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",
ДІП "Рожищенська районна друкарня"
вул. Незалежності 82 м.Рожище,вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.
вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.
вулПривокзальна8,10,12,4,6.
вул.О,Степанюка,13,17,15

3 ЗТП-87 м.Рожище
09:00 – 17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,
ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,
офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,
3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,
1-го Травня 8
4 КТП-3 Л-1
09:00 – 17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5

Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.



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Теги: відключення, світло, Волинь
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