Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО





У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.



"Час привабити бика світлом фар!!!", - наголошують організатори.



Захід відбувся на Замковій площі.



Станом на 21:25 транспортні засоби вишиковують. Наразі участь у флешмобі беруть понад 70 автомобілів.



До слова, нещодавно подібний захід відбувся у Харкові та Вінниці.







У 21:45 флешмоб стартував - всі учасники завершили "шикування", увімкнули фари та звукові сигнали.





Головне фото - ілюстративне

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