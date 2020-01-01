Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
Сьогодні, 30 грудня, луцькі автомобілісти влаштовують новорічний флешмоб – вони вишикували свої транспортні засоби у формі ялинки.
У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.
"Час привабити бика світлом фар!!!", - наголошують організатори.
Захід відбувся на Замковій площі.
Станом на 21:25 транспортні засоби вишиковують. Наразі участь у флешмобі беруть понад 70 автомобілів.
До слова, нещодавно подібний захід відбувся у Харкові та Вінниці.
У 21:45 флешмоб стартував - всі учасники завершили "шикування", увімкнули фари та звукові сигнали.
Головне фото - ілюстративне
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У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.
"Час привабити бика світлом фар!!!", - наголошують організатори.
Захід відбувся на Замковій площі.
Станом на 21:25 транспортні засоби вишиковують. Наразі участь у флешмобі беруть понад 70 автомобілів.
До слова, нещодавно подібний захід відбувся у Харкові та Вінниці.
У 21:45 флешмоб стартував - всі учасники завершили "шикування", увімкнули фари та звукові сигнали.
Головне фото - ілюстративне
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Коментарі 1
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