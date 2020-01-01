вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО

Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 30 грудня, луцькі автомобілісти влаштовують новорічний флешмоб – вони вишикували свої транспортні засоби у формі ялинки.

У такий спосіб автомобілісти вирішили привітати українців з прийдешніми новорічними святами.

"Час привабити бика світлом фар!!!", - наголошують організатори.
Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО

Захід відбувся на Замковій площі.

Станом на 21:25 транспортні засоби вишиковують. Наразі участь у флешмобі беруть понад 70 автомобілів.

До слова, нещодавно подібний захід відбувся у Харкові та Вінниці.



У 21:45 флешмоб стартував - всі учасники завершили "шикування", увімкнули фари та звукові сигнали.


Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка, автомобілісти, машини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не..й чим зайнятися!?
Відповісти
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Чи можна у Луцьку на новорічні свята пускати салюти
Сьогодні, 22:15
Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
Як вчитимуться луцькі школярі під час локдауну
Сьогодні, 21:17
Бик не любить діамантів і зайвого блиску: що одягнути на святкування Нового року
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Новий рік
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО
19 грудень, 22:15
У Ковелі засвітили вогні головної ялинки міста. ФОТО У Ковелі засвітили вогні головної ялинки міста. ФОТО
19 грудень, 21:19
У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО
19 грудень, 18:57
У Нововолинську засяяла головна новорічна ялинка міста. ФОТО У Нововолинську засяяла головна новорічна ялинка міста. ФОТО
19 грудень, 17:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи можна у Луцьку на новорічні свята пускати салюти
Сьогодні, 22:15
 0
Луцькі автомобілісти створили ялинку з машин. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
 0
Як вчитимуться луцькі школярі під час локдауну
Сьогодні, 21:17
 0
Бик не любить діамантів і зайвого блиску: що одягнути на святкування Нового року
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Новий рік
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8