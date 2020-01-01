Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП





Фото з місця ранішньої ДТП Олександр Ковальчук.



Очевидець розповів, що найбільше постраждав сірий легковик Ford, якого зачепив Renault Scenic на польській реєстрації і відлетів на декілька десятків метрів від першого.



У пресслужбі патрульної поліції області Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що в аварії ніхто не травмувався, автівки ж зазнали значних механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті проспекту Соборності і вулиці Чорновола у Луцьку в четвер, 31 грудня, зіткнулися дві автівки.Фото з місця ранішньої ДТП опублікував у соцмережі фейсбукОчевидець розповів, що найбільше постраждав сірий легковик Ford, якого зачепив Renault Scenic на польській реєстрації і відлетів на декілька десятків метрів від першого.У пресслужбі патрульної поліції областіповідомили, що в аварії ніхто не травмувався, автівки ж зазнали значних механічних пошкоджень.

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