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Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП

Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП
На перехресті проспекту Соборності і вулиці Чорновола у Луцьку в четвер, 31 грудня, зіткнулися дві автівки.

Фото з місця ранішньої ДТП опублікував у соцмережі фейсбук Олександр Ковальчук.

Очевидець розповів, що найбільше постраждав сірий легковик Ford, якого зачепив Renault Scenic на польській реєстрації і відлетів на декілька десятків метрів від першого.

У пресслужбі патрульної поліції області Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що в аварії ніхто не травмувався, автівки ж зазнали значних механічних пошкоджень.

Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП
Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП

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Теги: Луцьк, ДТП, аварія, 31 грудня
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