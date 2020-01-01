Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП
Сьогодні, 10:40
На перехресті проспекту Соборності і вулиці Чорновола у Луцьку в четвер, 31 грудня, зіткнулися дві автівки.
Фото з місця ранішньої ДТП опублікував у соцмережі фейсбук Олександр Ковальчук.
Очевидець розповів, що найбільше постраждав сірий легковик Ford, якого зачепив Renault Scenic на польській реєстрації і відлетів на декілька десятків метрів від першого.
У пресслужбі патрульної поліції області Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що в аварії ніхто не травмувався, автівки ж зазнали значних механічних пошкоджень.
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Фото з місця ранішньої ДТП опублікував у соцмережі фейсбук Олександр Ковальчук.
Очевидець розповів, що найбільше постраждав сірий легковик Ford, якого зачепив Renault Scenic на польській реєстрації і відлетів на декілька десятків метрів від першого.
У пресслужбі патрульної поліції області Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що в аварії ніхто не травмувався, автівки ж зазнали значних механічних пошкоджень.
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