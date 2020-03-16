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Із території волинського підприємства невідомі вкрали обладнання на майже 800 тисяч

Із території волинського підприємства невідомі вкрали обладнання на майже 800 тисяч
Майже півтора року тому невідомі проникли на територію приватного підприємства «Зак Сервіс», що у Локачах, та здійснили кражідку, збитки від якої – значні. Утім, злодіїв досі не знайшли.

Про це йдеться в ухвалі Локачинського районного суду.

Як йдеться в ухвалі суду, крадіжка сталася в період з 29.06.2019 по 01.07.2019 року. Територія підприємства – під охороною.

Утім, невідомій поки особі вдалося із зачинених на врізний замок тракторів та оприскувача фірми «JohnDeere» викрасти обладнання, яке було встановлене на них. Загальна сума завданих збитків становить 786 509 гривень.

Сьогодні, 1 січня, мав закінчитися строк досудового розслідування. Але, оскільки, на переконання слідства, внаслідок складності цього провадження існували об`єктивні обставини, які перешкоджали здійснити деякі процесуальні дії раніше, строк досудового розслідування у цій справі продовжили до 1 липня 2021 року.

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Теги: трактори, обладнання, крадіжка, Локачі
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