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Від сьогодні в Україні зросла мінімальна зарплата

Від сьогодні в Україні зросла мінімальна зарплата
З 1 січня 2021 року в Україні підвищують рівень мінімальної зарплати — на 1 тис. грн, до 6 тис. грн.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

У 2021 році передбачені два етапи підвищення мінімальної зарплати:

з 1 січня 2021 року - з 5 тис. грн до 6 тис. грн;

з 1 грудня 2021 року - з 6 тис. до 6,5 тис. грн.

Підвищення мінімальної зарплати обійдеться бюджету більш ніж в 41 млрд грн і забезпечить зростання зарплат медиків, вчителів та інших працівників бюджетної сфери.

Держбюджет - 2021 та підвищення мінімальної зарплати

У проекті Державного бюджету на 2021 рік був закладений дефіцит в 6% валового внутрішнього продукту, а також підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 січня до 6 тисяч гривень, а з 1 липня – до 6,5 тисячі гривень.

27 листопада 2020 року стало відомо про те, що заплановане на 1 липня 2021 року підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень переноситься на 1 грудня.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.



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Теги: зарплата, мінімалка
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