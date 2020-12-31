105 викликів: як минула новорічна ніч для волинських патрульних





Про результати повідомили у пресслужбі копів.



Інформують, зокрема, що опрацювали 105 викликів та склали 38 адмінматеріалів у сфері безпеки дорожнього руху та порушень громадського порядку.



Окрім того, патрульні подякували усім, хто святкував відповідально.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новорічну ніч волинські патрульні забезпечували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах Луцька та Ковеля, патрулювали автодороги.Про результати повідомили у пресслужбі копів.Інформують, зокрема, що опрацювали 105 викликів та склали 38 адмінматеріалів у сфері безпеки дорожнього руху та порушень громадського порядку.Окрім того, патрульні подякували усім, хто святкував відповідально.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію