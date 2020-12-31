105 викликів: як минула новорічна ніч для волинських патрульних
Сьогодні, 15:46
У новорічну ніч волинські патрульні забезпечували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах Луцька та Ковеля, патрулювали автодороги.
Про результати повідомили у пресслужбі копів.
Інформують, зокрема, що опрацювали 105 викликів та склали 38 адмінматеріалів у сфері безпеки дорожнього руху та порушень громадського порядку.
Окрім того, патрульні подякували усім, хто святкував відповідально.
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Про результати повідомили у пресслужбі копів.
Інформують, зокрема, що опрацювали 105 викликів та склали 38 адмінматеріалів у сфері безпеки дорожнього руху та порушень громадського порядку.
Окрім того, патрульні подякували усім, хто святкував відповідально.
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