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105 викликів: як минула новорічна ніч для волинських патрульних

105 викликів: як минула новорічна ніч для волинських патрульних
У новорічну ніч волинські патрульні забезпечували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах Луцька та Ковеля, патрулювали автодороги.

Про результати повідомили у пресслужбі копів.

Інформують, зокрема, що опрацювали 105 викликів та склали 38 адмінматеріалів у сфері безпеки дорожнього руху та порушень громадського порядку.

Окрім того, патрульні подякували усім, хто святкував відповідально.

105 викликів: як минула новорічна ніч для волинських патрульних

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Теги: патрульні, Новий рік
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