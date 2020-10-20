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Через коронавірус породіллі боялись їхати до лікарні: скільки волинянок у 2020 народжували вдома

Через коронавірус породіллі боялись їхати до лікарні: скільки волинянок у 2020 народжували вдома
На Волині 28 жінок у 2020 році народжували дітей вдома.

Про це у програмі Позиція на 12 каналі розповіла Валентина Ревуха, медична директорка «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Лікарка каже, що жінки відмовлялися їхати в лікарню, бо боялися заразитися коронавірусом.

«28 пологів на дому. Це фактично по два випадки в місяць, вони не їхали в лікарні, відмовлялися. У 2019 році таких випадків було суттєво менше», – каже Валентина Ревуха.


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Теги: домашні пологи, коронавірус, породілля
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