Через коронавірус породіллі боялись їхати до лікарні: скільки волинянок у 2020 народжували вдома





Про це у програмі Позиція на Валентина Ревуха, медична директорка «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».



Лікарка каже, що жінки відмовлялися їхати в лікарню, бо боялися заразитися коронавірусом.



«28 пологів на дому. Це фактично по два випадки в місяць, вони не їхали в лікарні, відмовлялися. У 2019 році таких випадків було суттєво менше», – каже Валентина Ревуха.





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