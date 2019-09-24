На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО





Про це інформують на сторінці громади у



Протягом проєкту відремонтували приміщення бібліотеки, яке не оновлювалось з радянських часів, та переобладнали в сучасний вільний простір, яким можуть вільно користуватись жителі громади для реалізації цікавих соціально-корисних, культурно-освітніх, інформаційних та пізнавальних заходів.







Уже вдалось провести декілька заходів: "Кава з головою громади", інтрерактивний захід для молоді, бібліотечний бульвар-квест, вінілова вечірка, шахово-шашковий турнір, перегляд мультфільму найменшими.





Для подальшого розвитку проєкту команда планує активно займатись фандрейзингом, проводити різноманітні тренінги, семінари, зустрічі активних людей, майстер класи, турніри та багато іншого.



Довідка:



Проєкт "Бібліотека - простір свободи (Freadom space)", реалізується громадською організацією "Смідин" завдяки підтримці в рамках конкурс грантів за проектом «Участь в дії: практики взаємодії влади та громади», який впроваджується Розвиток Волині та фінансується в рамках Фонду підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підійшов до завершення проєкт "Бібліотека – простір свободи (Freedom Space)", але робота в новій бібліотеці Смідинської громади тільки розпочинається.Про це інформують на сторінці громади у facebook Протягом проєкту відремонтували приміщення бібліотеки, яке не оновлювалось з радянських часів, та переобладнали в сучасний вільний простір, яким можуть вільно користуватись жителі громади для реалізації цікавих соціально-корисних, культурно-освітніх, інформаційних та пізнавальних заходів.Уже вдалось провести декілька заходів: "Кава з головою громади", інтрерактивний захід для молоді, бібліотечний бульвар-квест, вінілова вечірка, шахово-шашковий турнір, перегляд мультфільму найменшими.Для подальшого розвитку проєкту команда планує активно займатись фандрейзингом, проводити різноманітні тренінги, семінари, зустрічі активних людей, майстер класи, турніри та багато іншого.Проєкт "Бібліотека - простір свободи (Freadom space)", реалізується громадською організацією "Смідин" завдяки підтримці в рамках конкурс грантів за проектом «Участь в дії: практики взаємодії влади та громади», який впроваджується Розвиток Волині та фінансується в рамках Фонду підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів

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