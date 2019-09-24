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На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО

На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО
Підійшов до завершення проєкт "Бібліотека – простір свободи (Freedom Space)", але робота в новій бібліотеці Смідинської громади тільки розпочинається.

Про це інформують на сторінці громади у facebook.

Протягом проєкту відремонтували приміщення бібліотеки, яке не оновлювалось з радянських часів, та переобладнали в сучасний вільний простір, яким можуть вільно користуватись жителі громади для реалізації цікавих соціально-корисних, культурно-освітніх, інформаційних та пізнавальних заходів.


На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО
На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО
На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО

Уже вдалось провести декілька заходів: "Кава з головою громади", інтрерактивний захід для молоді, бібліотечний бульвар-квест, вінілова вечірка, шахово-шашковий турнір, перегляд мультфільму найменшими.

На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО
На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО
На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО
На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО
На Волині з сільської бібліотеки зробили сучасний творчий простір. ФОТО

Для подальшого розвитку проєкту команда планує активно займатись фандрейзингом, проводити різноманітні тренінги, семінари, зустрічі активних людей, майстер класи, турніри та багато іншого.

Довідка:

Проєкт "Бібліотека - простір свободи (Freadom space)", реалізується громадською організацією "Смідин" завдяки підтримці в рамках конкурс грантів за проектом «Участь в дії: практики взаємодії влади та громади», який впроваджується Розвиток Волині та фінансується в рамках Фонду підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів

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Теги: Смідинька громада, бібліотека, ремонт, простір
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