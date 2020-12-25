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Одну з автівок забирав евакуатор: у Луцьку зіткнулись Mercedes та Renault. ФОТО

Одну з автівок забирав евакуатор: у Луцьку зіткнулись Mercedes та Renault. ФОТО
На вул. Карпенка-Карого у Луцьку зіткнулись Mercedes та Renault.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія трапилась близько 15:30 у суботу, 2 січня.

Потерпілих немає. На місці аварії працює патрульна поліція. До слова, після аварії легковик Mercedes забрав евакуатор.

Одну з автівок забирав евакуатор: у Луцьку зіткнулись Mercedes та Renault. ФОТО
Одну з автівок забирав евакуатор: у Луцьку зіткнулись Mercedes та Renault. ФОТО

Одну з автівок забирав евакуатор: у Луцьку зіткнулись Mercedes та Renault. ФОТО

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Теги: аварія, евакуватор, поліція
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