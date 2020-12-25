Одну з автівок забирав евакуатор: у Луцьку зіткнулись Mercedes та Renault. ФОТО
Сьогодні, 16:38
На вул. Карпенка-Карого у Луцьку зіткнулись Mercedes та Renault.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 15:30 у суботу, 2 січня.
Потерпілих немає. На місці аварії працює патрульна поліція. До слова, після аварії легковик Mercedes забрав евакуатор.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 15:30 у суботу, 2 січня.
Потерпілих немає. На місці аварії працює патрульна поліція. До слова, після аварії легковик Mercedes забрав евакуатор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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