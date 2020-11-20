Луцькі льотчики охоронятимуть українське небо на свята. ФОТО

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Військовослужбовці Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна заступили на бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави.
Про це йдеться на сторінці 204-ї БрТА імені Покришкіна.
"Кожна авіаційна частина наполегливо готується до заступу на бойове чергування і ми, в тому числі, – розповідає командир бригади тактичної авіації полковник Віктор Меретін. – Льотний склад, наземні фахівці, інфраструктура аеродрому готові до виконання цього надзвичайно важливого завдання із прикриття повітряного простору України та важливих державних об’єктів".
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Про це йдеться на сторінці 204-ї БрТА імені Покришкіна.
"Кожна авіаційна частина наполегливо готується до заступу на бойове чергування і ми, в тому числі, – розповідає командир бригади тактичної авіації полковник Віктор Меретін. – Льотний склад, наземні фахівці, інфраструктура аеродрому готові до виконання цього надзвичайно важливого завдання із прикриття повітряного простору України та важливих державних об’єктів".
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