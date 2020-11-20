Луцькі льотчики охоронятимуть українське небо на свята. ФОТО





Про це йдеться на сторінці 204-ї БрТА імені Покришкіна.



"Кожна авіаційна частина наполегливо готується до заступу на бойове чергування і ми, в тому числі, – розповідає командир бригади тактичної авіації полковник Віктор Меретін. – Льотний склад, наземні фахівці, інфраструктура аеродрому готові до виконання цього надзвичайно важливого завдання із прикриття повітряного простору України та важливих державних об’єктів".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна заступили на бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави.Про це йдеться на сторінці 204-ї БрТА імені Покришкіна."Кожна авіаційна частина наполегливо готується до заступу на бойове чергування і ми, в тому числі, – розповідає командир бригади тактичної авіації полковник. – Льотний склад, наземні фахівці, інфраструктура аеродрому готові до виконання цього надзвичайно важливого завдання із прикриття повітряного простору України та важливих державних об’єктів".

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