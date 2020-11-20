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Луцькі льотчики охоронятимуть українське небо на свята. ФОТО

Луцькі льотчики охоронятимуть українське небо на свята. ФОТО
Військовослужбовці Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна заступили на бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави.

Про це йдеться на сторінці 204-ї БрТА імені Покришкіна.

"Кожна авіаційна частина наполегливо готується до заступу на бойове чергування і ми, в тому числі, – розповідає командир бригади тактичної авіації полковник Віктор Меретін. – Льотний склад, наземні фахівці, інфраструктура аеродрому готові до виконання цього надзвичайно важливого завдання із прикриття повітряного простору України та важливих державних об’єктів".
Луцькі льотчики охоронятимуть українське небо на свята. ФОТО
Луцькі льотчики охоронятимуть українське небо на свята. ФОТО
Луцькі льотчики охоронятимуть українське небо на свята. ФОТО

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Теги: 204-та БрТА, Волинь, Луцьк
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