П'яний чоловік в шапці Діда Мороза влаштував стрілялину в центрі Львова. ФОТО

У Львові патрульні вночі, виходячи з магазину, почули постріли та побачили чоловіка з предметом, схожим на пістолет Форт-17Р у руках.Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкосп'яніння. Його затримали від викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції, - повідомляють правоохоронці.У 37-річного чоловіка виявили пристрій для відстрілу гумових куль Форт 17Р, а також два магазини, в якому знаходились 16 патронів, а також, ще 6 в стволі пістолета і патрон в патроннику.Чоловіка супроводили до відділку поліції. Там на нього дільничний склав протокол за ст. 174 (Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях) КУпАП.Зброю вилучили до рішення суду.