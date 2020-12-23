П'яний чоловік в шапці Діда Мороза влаштував стрілялину в центрі Львова. ФОТО
Сьогодні, 01:13
У Львові патрульні вночі, виходячи з магазину, почули постріли та побачили чоловіка з предметом, схожим на пістолет Форт-17Р у руках.
Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкосп'яніння. Його затримали від викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції, - повідомляють правоохоронці.
У 37-річного чоловіка виявили пристрій для відстрілу гумових куль Форт 17Р, а також два магазини, в якому знаходились 16 патронів, а також, ще 6 в стволі пістолета і патрон в патроннику.
Чоловіка супроводили до відділку поліції. Там на нього дільничний склав протокол за ст. 174 (Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях) КУпАП.
Зброю вилучили до рішення суду.
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Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкосп'яніння. Його затримали від викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції, - повідомляють правоохоронці.
У 37-річного чоловіка виявили пристрій для відстрілу гумових куль Форт 17Р, а також два магазини, в якому знаходились 16 патронів, а також, ще 6 в стволі пістолета і патрон в патроннику.
Чоловіка супроводили до відділку поліції. Там на нього дільничний склав протокол за ст. 174 (Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях) КУпАП.
Зброю вилучили до рішення суду.
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