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П'яний чоловік в шапці Діда Мороза влаштував стрілялину в центрі Львова. ФОТО

П'яний чоловік в шапці Діда Мороза влаштував стрілялину в центрі Львова. ФОТО
У Львові патрульні вночі, виходячи з магазину, почули постріли та побачили чоловіка з предметом, схожим на пістолет Форт-17Р у руках.

Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкосп'яніння. Його затримали від викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції, - повідомляють правоохоронці.
П'яний чоловік в шапці Діда Мороза влаштував стрілялину в центрі Львова. ФОТО

У 37-річного чоловіка виявили пристрій для відстрілу гумових куль Форт 17Р, а також два магазини, в якому знаходились 16 патронів, а також, ще 6 в стволі пістолета і патрон в патроннику.
П'яний чоловік в шапці Діда Мороза влаштував стрілялину в центрі Львова. ФОТО

Чоловіка супроводили до відділку поліції. Там на нього дільничний склав протокол за ст. 174 (Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях) КУпАП.
Зброю вилучили до рішення суду.

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Теги: Львів, поліція
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