Курс валют у Луцьку на 3 січня





Євро при купівлі становить – 34.32, продажу – 34.55.



Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.380.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.53.

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