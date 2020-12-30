Курс валют у Луцьку на 3 січня
Сьогодні, 09:37
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.35, а продаж – 28.48.
Євро при купівлі становить – 34.32, продажу – 34.55.
Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.53.
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Євро при купівлі становить – 34.32, продажу – 34.55.
Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.53.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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