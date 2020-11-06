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Під час аварії на Львівщині постраждали 8 волинян, серед них – діти

Під час аварії на Львівщині постраждали 8 волинян, серед них – діти
На трасі "Київ-Чоп" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів, внаслідок якої постраждали 8 волинян.

Аварія сталась 2 січня, близько 23:00, неподалік села Давидів Пустомитівського району. Про це повідомляють у поліції Львіщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика «ВMW», 26-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом «Mercedes Sprinter», яким керував 36-річний житель Луцька.

Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись восьмеро пасажирів мікроавтобуса. Усі вони - мешканці Волині, четверо з яких - неповнолітні віком 17 років, один - 18-річний, двоє - віком 20 років та один - 52 роки. Після обстеження медики госпіталізували 17-річну пасажирку мікроавтобуса, усі інші пасажири після надання допомоги були відпущені додому. Також травмований та госпіталізований водій «BMW».

За фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури 3, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини подіі.

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Теги: Волинь, Львівщина
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Коментарі 1
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Водії їхали 90, а бус має ліцензію на перевозку пасажирів ?
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