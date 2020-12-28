На Волині тривають пошуки лучанина, який зник у грудні
Сьогодні, 09:59
Співробітники Луцького відділу поліції досі розшукують лучанина Марченка Віталія Анатолійовича, 31 травня 1981 року народження.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції.
Вночі 20 грудня чоловік поїхав у невідомому напрямку на автомобілі. До цього часу на зв'язок не виходить, його місцезнаходження – невідоме.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий.
Особливі прикмети: татуювання - орел на плечі.
Був одягнений у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного громадянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0669238559 або 102.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у поліції.
Вночі 20 грудня чоловік поїхав у невідомому напрямку на автомобілі. До цього часу на зв'язок не виходить, його місцезнаходження – невідоме.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, русий.
Особливі прикмети: татуювання - орел на плечі.
Був одягнений у куртку чорного кольору, сині джинси та сині кросівки.
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного громадянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0669238559 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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