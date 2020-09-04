Яким був домініканський костел понад 100 років тому у селі Старий Чорторийськ. РЕТРОФОТО





В інтернеті вдалося віднайти маловідомі столітні світлини однієї із святинь Волині – домініканського костелу, який сьогодні розташований в селі Старий Чорторийськ Маневицького району Волинської області, - пишуть



Ця святиня є справжнім шедевром бароко. Відомо, що вона була зведена у 1741-1753 роках. Автором проєкту костелу був знаний архітектор Павло Гіжицький. Будівництво фінансував Анджей Лещинський.



Костел був побудований у XVIII столітті на місці старого дерев’яного костелу. Під ним знаходиться крипта.



На знайдених фото 1920-х років можна побачити, як виглядали костел та його підземелля 100 років тому. На фото також можна розгледіти осквернені поховання, які знаходились в підземеллі святині. Знаємо, що в храмах часто ховали відомих людей та духовенство.



Домініканський костел був пограбований та зруйнований в роки Першої світової війни, у 1918 році, а потім – у роки Другої світової.



Із 1999 р. приміщення храму віддали православній громаді, де створили чоловічий Хрестовоздвиженський монастир.



Цікавим фактом є те, що 1725 році Чарторийськ перейшов у володіння князів Радзивиллів, коли князь Михайло Радзивил, на прізвисько Рибенко, одружився з дочкою Януша Вишневецького. Вони збудували в Чарторийську в середині XVІІІ століття палац, прикрашений розписами відомого художника Луки Хнюбнера.



В кінці ХІХ століття в Чорторийську було 275 будинків, 1936 жителів, які називали себе міщанами та євреями, дві церкви, синагога, млин, дві церковнопарафіяльні школи, одну з яких відкрили у 1874 році, другу – у 1890 році У 1911 році чисельність населення зростає і становить 2150 жителів, З’являються поштова станція, фельдшерський пункт, 12 крамниць і шинок.



Тетяна Яцечко-Блаженко



Фотограф: Антоній Карчевський



Цвинтар та вид на село, Старий Чорторийськ, 1924 Домініканський костел, 1920-ті рр. Інтер’єр в домініканському костелі, 1920-ті рр. Інтер’єр в домініканському костелі, 1920-ті рр. Крипти в домініканському костелі, 1924 Зруйновані поховання в підземеллях костелу, 1924

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році виповнилося 920 років із часу першої писемної згадки про Чарторийськ на Волині. У літописах містечко Чарторийськ згадується під 1100 роком, коли він разом з Дубно та Острогом дістався володимирському князю Давиду Ігоровичу. Зараз тут знаходиться село під назвою Старий Чорторийськ.В інтернеті вдалося віднайти маловідомі столітні світлини однієї із святинь Волині – домініканського костелу, який сьогодні розташований в селі Старий Чорторийськ Маневицького району Волинської області, - пишуть Волинські новини Ця святиня є справжнім шедевром бароко. Відомо, що вона була зведена у 1741-1753 роках. Автором проєкту костелу був знаний архітектор П. Будівництво фінансувавКостел був побудований у XVIII столітті на місці старого дерев’яного костелу. Під ним знаходиться крипта.На знайдених фото 1920-х років можна побачити, як виглядали костел та його підземелля 100 років тому. На фото також можна розгледіти осквернені поховання, які знаходились в підземеллі святині. Знаємо, що в храмах часто ховали відомих людей та духовенство.Домініканський костел був пограбований та зруйнований в роки Першої світової війни, у 1918 році, а потім – у роки Другої світової.Із 1999 р. приміщення храму віддали православній громаді, де створили чоловічий Хрестовоздвиженський монастир.Цікавим фактом є те, що 1725 році Чарторийськ перейшов у володіння князів Радзивиллів, коли князь, на прізвисько Рибенко, одружився з дочкою. Вони збудували в Чарторийську в середині XVІІІ століття палац, прикрашений розписами відомого художникаВ кінці ХІХ століття в Чорторийську було 275 будинків, 1936 жителів, які називали себе міщанами та євреями, дві церкви, синагога, млин, дві церковнопарафіяльні школи, одну з яких відкрили у 1874 році, другу – у 1890 році У 1911 році чисельність населення зростає і становить 2150 жителів, З’являються поштова станція, фельдшерський пункт, 12 крамниць і шинок.

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