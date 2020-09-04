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Яким був домініканський костел понад 100 років тому у селі Старий Чорторийськ. РЕТРОФОТО

Яким був домініканський костел понад 100 років тому у селі Старий Чорторийськ. РЕТРОФОТО
У 2020 році виповнилося 920 років із часу першої писемної згадки про Чарторийськ на Волині. У літописах містечко Чарторийськ згадується під 1100 роком, коли він разом з Дубно та Острогом дістався володимирському князю Давиду Ігоровичу. Зараз тут знаходиться село під назвою Старий Чорторийськ.

В інтернеті вдалося віднайти маловідомі столітні світлини однієї із святинь Волині – домініканського костелу, який сьогодні розташований в селі Старий Чорторийськ Маневицького району Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Ця святиня є справжнім шедевром бароко. Відомо, що вона була зведена у 1741-1753 роках. Автором проєкту костелу був знаний архітектор Павло Гіжицький. Будівництво фінансував Анджей Лещинський.

Костел був побудований у XVIII столітті на місці старого дерев’яного костелу. Під ним знаходиться крипта.

На знайдених фото 1920-х років можна побачити, як виглядали костел та його підземелля 100 років тому. На фото також можна розгледіти осквернені поховання, які знаходились в підземеллі святині. Знаємо, що в храмах часто ховали відомих людей та духовенство.

Домініканський костел був пограбований та зруйнований в роки Першої світової війни, у 1918 році, а потім – у роки Другої світової.

Із 1999 р. приміщення храму віддали православній громаді, де створили чоловічий Хрестовоздвиженський монастир.

Цікавим фактом є те, що 1725 році Чарторийськ перейшов у володіння князів Радзивиллів, коли князь Михайло Радзивил, на прізвисько Рибенко, одружився з дочкою Януша Вишневецького. Вони збудували в Чарторийську в середині XVІІІ століття палац, прикрашений розписами відомого художника Луки Хнюбнера.

В кінці ХІХ століття в Чорторийську було 275 будинків, 1936 жителів, які називали себе міщанами та євреями, дві церкви, синагога, млин, дві церковнопарафіяльні школи, одну з яких відкрили у 1874 році, другу – у 1890 році У 1911 році чисельність населення зростає і становить 2150 жителів, З’являються поштова станція, фельдшерський пункт, 12 крамниць і шинок.

Тетяна Яцечко-Блаженко

Фотограф: Антоній Карчевський

Цвинтар та вид на село, Старий Чорторийськ, 1924
Цвинтар та вид на село, Старий Чорторийськ, 1924
Домініканський костел, 1920-ті рр.
Домініканський костел, 1920-ті рр.
Інтер’єр в домініканському костелі, 1920-ті рр.
Інтер’єр в домініканському костелі, 1920-ті рр.
Інтер’єр в домініканському костелі, 1920-ті рр.
Інтер’єр в домініканському костелі, 1920-ті рр.
Яким був домініканський костел понад 100 років тому у селі Старий Чорторийськ. РЕТРОФОТО
Крипти в домініканському костелі, 1924
Крипти в домініканському костелі, 1924
Яким був домініканський костел понад 100 років тому у селі Старий Чорторийськ. РЕТРОФОТО
Зруйновані поховання в підземеллях костелу, 1924
Зруйновані поховання в підземеллях костелу, 1924

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Теги: костел, Старий Чорторийськ
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