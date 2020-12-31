У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан
Сьогодні, 14:13
На перехресті вулиці Паркової та проспекту Волі поліцейські затримали автомобіль, перегородили йому дорогу та здійснювали слідчі дії.
Подія відбувалася після 13 години 4 січня, повідомили очевидці.
Станом на 14 годину поліцейські поїхали з місця події.
За інформацією сектору комунікації поліції, це - санкціонований обшук й наголошують, що нікого не затримували. Деталей не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що слідчі дії стосуються відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана (Аслан Адаєвич Гарсієв).
Зауважимо, що чорний джип такої ж моделі, яким володіє Аслан, перебував на місці події.
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Подія відбувалася після 13 години 4 січня, повідомили очевидці.
Станом на 14 годину поліцейські поїхали з місця події.
За інформацією сектору комунікації поліції, це - санкціонований обшук й наголошують, що нікого не затримували. Деталей не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що слідчі дії стосуються відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана (Аслан Адаєвич Гарсієв).
Зауважимо, що чорний джип такої ж моделі, яким володіє Аслан, перебував на місці події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
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