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У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан

У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан
На перехресті вулиці Паркової та проспекту Волі поліцейські затримали автомобіль, перегородили йому дорогу та здійснювали слідчі дії.

Подія відбувалася після 13 години 4 січня, повідомили очевидці.

Станом на 14 годину поліцейські поїхали з місця події.

За інформацією сектору комунікації поліції, це - санкціонований обшук й наголошують, що нікого не затримували. Деталей не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що слідчі дії стосуються відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана (Аслан Адаєвич Гарсієв).

Зауважимо, що чорний джип такої ж моделі, яким володіє Аслан, перебував на місці події.

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Теги: обшук, Луцьк, центр, Аслан
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Коментарі 3
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Додікі

Дайте спокійно попити каву.
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скоріш би порохоботів і вайцманів арештували а то всяку мелочовку берут
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