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На «Ягодині» митники знайшли в авто заборонені таблетки

На «Ягодині» митники знайшли в авто заборонені таблетки
На «Ягодині» 3 січня митники виявили авто, в якому в багажному відділенні в поліетиленовому пакеті дорожньої сумки знайшли заборонені таблетки.

Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Йдеться про 200 таблеток з вмістом речовини «фенобарбітал» 20 мг та «кодеїн фосфат» 10 мг. Зауважують, що їх заборонено переміщати митною територією України.

Наразі товар вилучили до рішення суду.

Зазначені дії мають ознаки порушення ч.1 ст. 309 КК України.

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Теги: Ягодин, митники
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