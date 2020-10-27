На «Ягодині» митники знайшли в авто заборонені таблетки
Сьогодні, 16:51
На «Ягодині» 3 січня митники виявили авто, в якому в багажному відділенні в поліетиленовому пакеті дорожньої сумки знайшли заборонені таблетки.
Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.
Йдеться про 200 таблеток з вмістом речовини «фенобарбітал» 20 мг та «кодеїн фосфат» 10 мг. Зауважують, що їх заборонено переміщати митною територією України.
Наразі товар вилучили до рішення суду.
Зазначені дії мають ознаки порушення ч.1 ст. 309 КК України.
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Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.
Йдеться про 200 таблеток з вмістом речовини «фенобарбітал» 20 мг та «кодеїн фосфат» 10 мг. Зауважують, що їх заборонено переміщати митною територією України.
Наразі товар вилучили до рішення суду.
Зазначені дії мають ознаки порушення ч.1 ст. 309 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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