Кому на Волині пропонують роботу із зарплатнею від 15 до 30 тисяч гривень. ТОП-вакансій
Сьогодні, 09:16
Роботодавці Волині зацікавлені у кваліфікованих та добросовісних працівниках різних галузей. Зокрема, шукають водіїв, слюсарів, зоотехніків, інженерів та лікарів. Зарплатню пропонують різну, в залежності від обов'язків та складнощі роботи: від 15 до 30 тисяч гривень.
Про топові вакансії на ринку праці станом на початок січня 2021-го року Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.
Водієві автотранспортних засобів у Нововолинську пропонують зарплатню 15 тисяч гривень. В обов’язки входять своєчасна доставка охолодженого м'яса по Волинській та Львівській областях згідно з маршрутами, а також отримання товарів зі складу, розвантаження і завантаження. Потрібно знати супроводжувальний та товаро-транспортний документообіг, підтримувати автомобіль в справному стані. Вимагають посвідчення водія категорії С1.(малотонаж 3,5 тонни).Телефон для інформації: 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага), (03344) 3-21-15 (Ірина Коритко). Наразі є дві вакансії.
У місто Володимир-Волинський на 15 тисяч в місяць потрібні 2 зоотехніки для контролю процесів підготовки, посадки та вирощування птиці. Інформація за телефоном (03342)20526 (Малюта Зінаїда Федорівна), (03342)3-56-44 (Опейда Галина Михайлівна)
Водієві у Любомлі пропонують таку ж зарплатню – 15 тисяч в місяць. Вимагають знання правил дорожнього руху. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером: (0277) 2 38 42 Леся Михайлівна.
15 тисяч зарплати в місяць готові платити інженеру з технічного нагляду на будівництві у Луцьку. В обов’язки входять організація і планування робіт, приймання об'єктів із закінченим будівництвом, оформлення проєктно-кошторисної та іншої технічної документації, проведення технічних розрахунків, контроль грошових коштів при виконанні будівельних робіт. Вимагають досвід роботи та знання спеціалізованих комп'ютерних програм. Контактна особа – Наталя Анатоліївна 098 456 73 11.
Трохи більше грошей – 15 800 платитимуть слюсару-інструментальнику в Луцьку. В обов’язки входять виготовлення, ремонту інструментів, пристроїв середньої складності прямолінійного та фігурного контуру, виконання слюсарного оброблення деталей за 3-4 класами точності, складання та ремонт простих пристроїв, різальних та вимірювальних інструментів, виготовлення та ремонту великих особливо складних та точних інструментів та пристроїв, перевірка пристроїв та штампів в умовах експлуатації. Деталі за телефоном: 098 456 73 11 Наталя Анатоліївна.
16 тисяч в місяць пропонують у Луцьку інженеру протипожежних систем (КВПіА). В обов’язки входять контроль, обслуговування та ведення об'єктів, заміна устаткування, що вийшло з ладу, діагностика систем, пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Вимагають вміння працювати з проектно-технічною документацією та знання електротехніки та електроніки. За деталями телефонуйте 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Інженеру з проектно-кошторисної роботи у Луцьку готові платити 17 тисяч зарплатні за складання кошторисів, калькуляцій, роботу з проектно-кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням та розробку розділу «Кошторисна документація». Вимагають знання програмного АВК-5 або аналогів. Деталі – 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Таку ж зарплатню – 17 тисяч обіцяють у Луцьку й інженеру-проектувальнику. В обов’язки входять виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, складання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проекту, авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проектної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проектів, що розробляються з іншими проектувальниками і виконавцями. За деталями телефонуйте 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Завідувачеві лабораторії у Луцьку пропонують роботу із окладом – 18 436 гривень на місяць. В обов’язки входять проведення загально-клінічних, гематологічних, імунологічних, цитологічних досліджень та надання висновків по них. Кандидат повинен мати напрямок освіти «Клінічна лабораторна діагностика» та вести медичну документацію. За деталями телефонуйте 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
20 тисяч гривень зарплатні пропонують машиністу автогрейдера в Іваничах, який виконуватиме зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання грунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів тощо. Телефони для інформації: 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага) та (03344) 3-21-15 (Ірина Коритко). Наразі є дві вакансії.
Лікар-стоматолог у Голобах може заробляти 20 тисяч гривень в місяць за проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини, а також надання невідкладної стоматологічної допомоги. За деталями звертайтеся до Тамари Миколаївни (тел.03352 50316) або ж за номером (03352) 5-03-16 (Тетяна Сергіївна).
У місті Ковелі шукають трьох водіїв на зарплатню по 25 тисяч гривень. В обов’язки входить здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3). За деталями телефонуйте (03352) 5-03-16 (Тетяна Сергіївна).
28 тисяч зарплатні обіцяють головному бухгалтеру у Нововолинську. В обов’язки входять здійснення організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Вимагають знання ПК, 1С8, Медок. Телефони для інформації :0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага), (03344) 3-21-15 (Ірина Коритко).
Найбільше наразі – 30 тисяч гривень пропонують водієві автотранспортних засобів у Луцьку. Працівнику потрібно буде здійснювати міжнародні вантажні перевезення до країн Європи (Німеччини, Франції). Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи. За деталями – 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
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Про топові вакансії на ринку праці станом на початок січня 2021-го року Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.
Водієві автотранспортних засобів у Нововолинську пропонують зарплатню 15 тисяч гривень. В обов’язки входять своєчасна доставка охолодженого м'яса по Волинській та Львівській областях згідно з маршрутами, а також отримання товарів зі складу, розвантаження і завантаження. Потрібно знати супроводжувальний та товаро-транспортний документообіг, підтримувати автомобіль в справному стані. Вимагають посвідчення водія категорії С1.(малотонаж 3,5 тонни).Телефон для інформації: 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага), (03344) 3-21-15 (Ірина Коритко). Наразі є дві вакансії.
У місто Володимир-Волинський на 15 тисяч в місяць потрібні 2 зоотехніки для контролю процесів підготовки, посадки та вирощування птиці. Інформація за телефоном (03342)20526 (Малюта Зінаїда Федорівна), (03342)3-56-44 (Опейда Галина Михайлівна)
Водієві у Любомлі пропонують таку ж зарплатню – 15 тисяч в місяць. Вимагають знання правил дорожнього руху. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером: (0277) 2 38 42 Леся Михайлівна.
15 тисяч зарплати в місяць готові платити інженеру з технічного нагляду на будівництві у Луцьку. В обов’язки входять організація і планування робіт, приймання об'єктів із закінченим будівництвом, оформлення проєктно-кошторисної та іншої технічної документації, проведення технічних розрахунків, контроль грошових коштів при виконанні будівельних робіт. Вимагають досвід роботи та знання спеціалізованих комп'ютерних програм. Контактна особа – Наталя Анатоліївна 098 456 73 11.
Трохи більше грошей – 15 800 платитимуть слюсару-інструментальнику в Луцьку. В обов’язки входять виготовлення, ремонту інструментів, пристроїв середньої складності прямолінійного та фігурного контуру, виконання слюсарного оброблення деталей за 3-4 класами точності, складання та ремонт простих пристроїв, різальних та вимірювальних інструментів, виготовлення та ремонту великих особливо складних та точних інструментів та пристроїв, перевірка пристроїв та штампів в умовах експлуатації. Деталі за телефоном: 098 456 73 11 Наталя Анатоліївна.
16 тисяч в місяць пропонують у Луцьку інженеру протипожежних систем (КВПіА). В обов’язки входять контроль, обслуговування та ведення об'єктів, заміна устаткування, що вийшло з ладу, діагностика систем, пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Вимагають вміння працювати з проектно-технічною документацією та знання електротехніки та електроніки. За деталями телефонуйте 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Інженеру з проектно-кошторисної роботи у Луцьку готові платити 17 тисяч зарплатні за складання кошторисів, калькуляцій, роботу з проектно-кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням та розробку розділу «Кошторисна документація». Вимагають знання програмного АВК-5 або аналогів. Деталі – 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Таку ж зарплатню – 17 тисяч обіцяють у Луцьку й інженеру-проектувальнику. В обов’язки входять виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, складання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проекту, авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проектної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проектів, що розробляються з іншими проектувальниками і виконавцями. За деталями телефонуйте 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
Завідувачеві лабораторії у Луцьку пропонують роботу із окладом – 18 436 гривень на місяць. В обов’язки входять проведення загально-клінічних, гематологічних, імунологічних, цитологічних досліджень та надання висновків по них. Кандидат повинен мати напрямок освіти «Клінічна лабораторна діагностика» та вести медичну документацію. За деталями телефонуйте 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
20 тисяч гривень зарплатні пропонують машиністу автогрейдера в Іваничах, який виконуватиме зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання грунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів тощо. Телефони для інформації: 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага) та (03344) 3-21-15 (Ірина Коритко). Наразі є дві вакансії.
Лікар-стоматолог у Голобах може заробляти 20 тисяч гривень в місяць за проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини, а також надання невідкладної стоматологічної допомоги. За деталями звертайтеся до Тамари Миколаївни (тел.03352 50316) або ж за номером (03352) 5-03-16 (Тетяна Сергіївна).
У місті Ковелі шукають трьох водіїв на зарплатню по 25 тисяч гривень. В обов’язки входить здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3). За деталями телефонуйте (03352) 5-03-16 (Тетяна Сергіївна).
28 тисяч зарплатні обіцяють головному бухгалтеру у Нововолинську. В обов’язки входять здійснення організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Вимагають знання ПК, 1С8, Медок. Телефони для інформації :0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага), (03344) 3-21-15 (Ірина Коритко).
Найбільше наразі – 30 тисяч гривень пропонують водієві автотранспортних засобів у Луцьку. Працівнику потрібно буде здійснювати міжнародні вантажні перевезення до країн Європи (Німеччини, Франції). Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія, полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи. За деталями – 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).
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