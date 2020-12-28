На Волині більше, ніж на 50% зросла вартість доставки газу
Сьогодні, 22:25
4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила список нових тарифів на розподіл газу для усіх 43 операторів з розподілу газу (облгазів). Рішення про зростання тарифів для 22 облгазів НКРЕКП ухвалила 30 грудня (постанови №2765-2787).
Про це повідомляє Главком.
Отже, в платіжці від оператора газорозподільної системи в графі «плата за розподіл (доставку) природного газу» стоятиме більша цифра. В середньому тарифи на розподіл газу в 2021 році зросли в 1,6 раза. Загалом в Україні працює 43 оператори газорозподілу – їм тарифи затверджує державний Регулятор – НКРЕКП.
Найбільший тариф встановили для абонентів ТОВ «Газовик» – 3,06 грн за кубометр на місяць. А найменший – 0,37 грн за кубометр на місяць – абонентам АТ «Київгаз». Але для двох компаній тарифи знизилися – для ПрАТ «НГХП «Сірка» (Львівська обл., місто Новий Розділ) тариф став 1,37 грн (в грудні – 1,82 грн), для ТзОВ «Спектргаз» (Львів) – 2,82 грн (у грудні – 3,28 грн).
На Волині тариф за розподіл газу зріс з 1,18 гривень за кубометр до 1,88 гривень.
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Про це повідомляє Главком.
Отже, в платіжці від оператора газорозподільної системи в графі «плата за розподіл (доставку) природного газу» стоятиме більша цифра. В середньому тарифи на розподіл газу в 2021 році зросли в 1,6 раза. Загалом в Україні працює 43 оператори газорозподілу – їм тарифи затверджує державний Регулятор – НКРЕКП.
Найбільший тариф встановили для абонентів ТОВ «Газовик» – 3,06 грн за кубометр на місяць. А найменший – 0,37 грн за кубометр на місяць – абонентам АТ «Київгаз». Але для двох компаній тарифи знизилися – для ПрАТ «НГХП «Сірка» (Львівська обл., місто Новий Розділ) тариф став 1,37 грн (в грудні – 1,82 грн), для ТзОВ «Спектргаз» (Львів) – 2,82 грн (у грудні – 3,28 грн).
На Волині тариф за розподіл газу зріс з 1,18 гривень за кубометр до 1,88 гривень.
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