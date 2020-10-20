вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на прибирання снігу витратять 3,5 мільйона гривень

У Луцьку на прибирання снігу витратять 3,5 мільйона гривень
У Луцьку оголосили торги на послуги з прибирання снігу.

Про це йдеться на платформі ProZorro.

Зазначають, що сніг прибиратимуть за допомогою спеціальної техніки, навантажувача, автогрейдера, а також вручну.

Планують закупити 230 тонн солі, 420 тонн піщано-соляної суміші та 420 тонн щебенево-соляної суміші.

Загалом обійдеться очищення луцьких вулиць від снігу у 3 500 000 гривень.

Переможець торгів повинен надати послуги до 31.12.2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сніг, прибирання, тендер, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В грудні вже проводили закупівлю і солі,і піску,і щебню....списано було багато грошей,а куди воно все подівалось?Чи в нас було багато снігу,а я все пропустив?
Відповісти
Тільки от халепа...
Снігу немає...
То на що йдуть ці всі гроші???
Відповісти
AXY-єть!!! Схема відмивання грошей. наYO-бують нашого брата!
Відповісти
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині молодий чоловік звів рахунки із життям
Сьогодні, 15:04
Повідомили, як працюватиме ВНУ імені Лесі Українки під час січневого локдауну
Сьогодні, 15:00
У Луцьку на прибирання снігу витратять 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:20
Заступник головного патрульного Волині звільнився і пішов працювати до муніципалів
Сьогодні, 14:13
Повідомили, скільки людей працюватимуть у реорганізованих РДА на Волині
Сьогодні, 13:51
Схожі новини
На прибирання снігу у Луцьку планують витратити майже 1,5 мільйона гривень На прибирання снігу у Луцьку планують витратити майже 1,5 мільйона гривень
20 жовтень, 2020, 17:04
Скільки у Луцьку хочуть виділити на прибирання снігу Скільки у Луцьку хочуть виділити на прибирання снігу
15 серпень, 2019, 01:11
Як Луцьк готуватиметься до зими Як Луцьк готуватиметься до зими
15 травень, 2019, 09:32
«На роялі грати – не вулиці прибирати», – луцька депутатка про роботу радника мера «На роялі грати – не вулиці прибирати», – луцька депутатка про роботу радника мера
20 січень, 2019, 13:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині молодий чоловік звів рахунки із життям
Сьогодні, 15:04
 0
Повідомили, як працюватиме ВНУ імені Лесі Українки під час січневого локдауну
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку на прибирання снігу витратять 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:20
 0
Заступник головного патрульного Волині звільнився і пішов працювати до муніципалів
Сьогодні, 14:13
 0
Повідомили, скільки людей працюватимуть у реорганізованих РДА на Волині
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8