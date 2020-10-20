У Луцьку на прибирання снігу витратять 3,5 мільйона гривень





Про це йдеться на платформі



Зазначають, що сніг прибиратимуть за допомогою спеціальної техніки, навантажувача, автогрейдера, а також вручну.



Планують закупити 230 тонн солі, 420 тонн піщано-соляної суміші та 420 тонн щебенево-соляної суміші.



Загалом обійдеться очищення луцьких вулиць від снігу у 3 500 000 гривень.



Переможець торгів повинен надати послуги до 31.12.2021 року.

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