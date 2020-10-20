У Луцьку на прибирання снігу витратять 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:20
У Луцьку оголосили торги на послуги з прибирання снігу.
Про це йдеться на платформі ProZorro.
Зазначають, що сніг прибиратимуть за допомогою спеціальної техніки, навантажувача, автогрейдера, а також вручну.
Планують закупити 230 тонн солі, 420 тонн піщано-соляної суміші та 420 тонн щебенево-соляної суміші.
Загалом обійдеться очищення луцьких вулиць від снігу у 3 500 000 гривень.
Переможець торгів повинен надати послуги до 31.12.2021 року.
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Про це йдеться на платформі ProZorro.
Зазначають, що сніг прибиратимуть за допомогою спеціальної техніки, навантажувача, автогрейдера, а також вручну.
Планують закупити 230 тонн солі, 420 тонн піщано-соляної суміші та 420 тонн щебенево-соляної суміші.
Загалом обійдеться очищення луцьких вулиць від снігу у 3 500 000 гривень.
Переможець торгів повинен надати послуги до 31.12.2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
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Сьогодні, 15:04
У Луцьку на прибирання снігу витратять 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:20
Снігу немає...
То на що йдуть ці всі гроші???