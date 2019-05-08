Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»





Про це йдеться у



Нагадаємо, аварія трапилася пообіді 1 червня на проспекті Перемоги. Водій автомобіля Citroen Jumpy їхав у напрямку вулиці Шопена і зі швидкістю 55 км/год проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого



Менш ніж за добу, 2 червня,



«Тиха, спокійна бабуся, переходила на зелене для пішоходів. Засвітилось зелене, спочатку пішли дівчата, вона йшла за ними, а з мосту на великій швидкості летів « Citroen Jumpy», – розповіла тоді Інформаційному агентству ВолиньPost сусідка постраждалої у ДТП Наталія Парфенюк.



Зазначимо, що після перевірки автомобіль визнали технічно справним, тож водій з власної необачності вирішив не гальмувати на світлофорі.



Винуватцем ДТП виявився уродженець села Височне Ратнівського району, чоловік – одружений і має двох неповнолітніх синів. На момент аварії працював у аутсорсинговій компанії в Луцьку. Раніше – не судимий.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю, розкаявся і не став оспорювати фактичних обставин події. Більше того, відразу добровільно відшкодував 55 тисяч гривень потерпілій та родичам покійної, які у свою чергу не наполягали на суворому покаранні. У рамках цивільного позову від сторони обвинувачення суд зобов’язав горе-водія виплатити моральні збитки потерпілим у сумарному розмірі 145 000 гривень, а також оплатити близько 20-ти тисяч за послуги правової допомоги та інші витрати, пов'язані з інцидентом.



Під час судового засідання чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого, – ред).



Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Водночас від відбування основного покарання його звільнять, якщо він протягом двох років випробувального терміну не вчинить нового злочину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловікові, який у червні 2020-го року у Луцьку скоїв смертельну аварію, дали випробовувальний термін і зобов’язали відшкодувати понад 200 тисяч гривень на користь родини потерпілої.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонногу суду Волинської області.Нагадаємо, аварія трапилася пообіді 1 червня на проспекті Перемоги. Водій автомобіля Citroen Jumpy їхав у напрямку вулиці Шопена і зі швидкістю 55 км/год проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого під колесами його мікроавтобуса опинилася літня жінка, яка саме йшла «зеброю» Менш ніж за добу, 2 червня, потерпіла померла у реанімації Луцької міської клінічної лікарні через тупу травму тіла і травматичний шок.«Тиха, спокійна бабуся, переходила на зелене для пішоходів. Засвітилось зелене, спочатку пішли дівчата, вона йшла за ними, а з мосту на великій швидкості летів « Citroen Jumpy», – розповіла тодісусідка постраждалої у ДТПЗазначимо, що після перевірки автомобіль визнали технічно справним, тож водій з власної необачності вирішив не гальмувати на світлофорі.Винуватцем ДТП виявився уродженець села Височне Ратнівського району, чоловік – одружений і має двох неповнолітніх синів. На момент аварії працював у аутсорсинговій компанії в Луцьку. Раніше – не судимий.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю, розкаявся і не став оспорювати фактичних обставин події. Більше того, відразу добровільно відшкодував 55 тисяч гривень потерпілій та родичам покійної, які у свою чергу не наполягали на суворому покаранні. У рамках цивільного позову від сторони обвинувачення суд зобов’язав горе-водія виплатити моральні збитки потерпілим у сумарному розмірі 145 000 гривень, а також оплатити близько 20-ти тисяч за послуги правової допомоги та інші витрати, пов'язані з інцидентом.Під час судового засідання чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК УкраїниЙому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки. Водночас від відбування основного покарання його звільнять, якщо він протягом двох років випробувального терміну не вчинить нового злочину.

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