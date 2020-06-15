Напад на водія маршрутки у Луцьку: у суді повідомили, хто і за що побив чоловіка
Сьогодні, 11:34
У Луцьку на вулиці Конякіна 2 вересня 2020 року троє чоловіків на автомобілі Mercedes «підрізали» маршрутку. Після зупинки вони витягли водія з автобуса та при пасажирах побили його просто серед дороги.
Згодом у поліції повідомили, що однієї з версій такої поведінки нападників був борг водія маршрутки.
Днями ж Луцький міськрайонний суд оприлюднив ухвалу, у якій повідомив, хто та за що побив водія маршрутки №12, а також чи понесе покарання один з нападників.
Так, в ухвалі, зокрема, йдеться про те, що такою розправою нападники вирішили примусити водія повернути борг за проданий ним ноутбук, який належав одному із них.
У результаті побиття водій маршрутки отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, синців в ділянці правого та лівого плеча, лівого надпліччя, задньої поверхні грудної клітки зліва.
Щонайменше один з нападників – також водій. Чоловік працює у ТзОВ «Преміум - Сервіс ЛТД». 23 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання від директора цього підприємства з проханням звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки трудовому коллективу. Мовляв, на зборах трудового колективу вирішили взяти його на поруки та здійснювати щодо останнього заходи виховного характеру.
Обвинувачений свою вину визнав й зауважив, що просив вибачення у потерпілого.
Тож, з цих причин суд вирішив звільнити нападника на водія маршрутки від кримінальної відповідальності.
Зауважимо, що у разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Згодом у поліції повідомили, що однієї з версій такої поведінки нападників був борг водія маршрутки.
Днями ж Луцький міськрайонний суд оприлюднив ухвалу, у якій повідомив, хто та за що побив водія маршрутки №12, а також чи понесе покарання один з нападників.
Так, в ухвалі, зокрема, йдеться про те, що такою розправою нападники вирішили примусити водія повернути борг за проданий ним ноутбук, який належав одному із них.
У результаті побиття водій маршрутки отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, синців в ділянці правого та лівого плеча, лівого надпліччя, задньої поверхні грудної клітки зліва.
Щонайменше один з нападників – також водій. Чоловік працює у ТзОВ «Преміум - Сервіс ЛТД». 23 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання від директора цього підприємства з проханням звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки трудовому коллективу. Мовляв, на зборах трудового колективу вирішили взяти його на поруки та здійснювати щодо останнього заходи виховного характеру.
Обвинувачений свою вину визнав й зауважив, що просив вибачення у потерпілого.
Тож, з цих причин суд вирішив звільнити нападника на водія маршрутки від кримінальної відповідальності.
Зауважимо, що у разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Напад на водія маршрутки у Луцьку: у суді повідомили, хто і за що побив чоловіка
Сьогодні, 11:34
На Волині працівниця банку вкрала гроші у клієнта
Сьогодні, 11:20
На Волині спіймали серійного крадія
Сьогодні, 11:05