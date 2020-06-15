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Напад на водія маршрутки у Луцьку: у суді повідомили, хто і за що побив чоловіка

Напад на водія маршрутки у Луцьку: у суді повідомили, хто і за що побив чоловіка
У Луцьку на вулиці Конякіна 2 вересня 2020 року троє чоловіків на автомобілі Mercedes «підрізали» маршрутку. Після зупинки вони витягли водія з автобуса та при пасажирах побили його просто серед дороги.

Згодом у поліції повідомили, що однієї з версій такої поведінки нападників був борг водія маршрутки.

Днями ж Луцький міськрайонний суд оприлюднив ухвалу, у якій повідомив, хто та за що побив водія маршрутки №12, а також чи понесе покарання один з нападників.

Так, в ухвалі, зокрема, йдеться про те, що такою розправою нападники вирішили примусити водія повернути борг за проданий ним ноутбук, який належав одному із них.

У результаті побиття водій маршрутки отримав закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, синців в ділянці правого та лівого плеча, лівого надпліччя, задньої поверхні грудної клітки зліва.

Щонайменше один з нападників – також водій. Чоловік працює у ТзОВ «Преміум - Сервіс ЛТД». 23 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання від директора цього підприємства з проханням звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки трудовому коллективу. Мовляв, на зборах трудового колективу вирішили взяти його на поруки та здійснювати щодо останнього заходи виховного характеру.

Обвинувачений свою вину визнав й зауважив, що просив вибачення у потерпілого.

Тож, з цих причин суд вирішив звільнити нападника на водія маршрутки від кримінальної відповідальності.

Зауважимо, що у разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення.

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Теги: суд, маршрутник, напад, Луцьк, побиття, покарання
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