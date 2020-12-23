У Луцьку шукають донорів із 1+ групою крові, щоб рятувати життя онкохворим





Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.



"Маємо гостру потребу в донорах-чоловіках з 1+ групою крові, для чотирьох хворих, які борються з онкологічними захворюваннями", - йдеться у повідомлені.



Тож просять відгукнутись небайдужих чоловіків, які готові врятувати життя хворим. Контактний номер телефону: 095-203-53-00.

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