У Луцьку шукають донорів із 1+ групою крові, щоб рятувати життя онкохворим
Сьогодні, 11:46
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворих, які борються з онкологічними захворюваннями.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Маємо гостру потребу в донорах-чоловіках з 1+ групою крові, для чотирьох хворих, які борються з онкологічними захворюваннями", - йдеться у повідомлені.
Тож просять відгукнутись небайдужих чоловіків, які готові врятувати життя хворим. Контактний номер телефону: 095-203-53-00.
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Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Маємо гостру потребу в донорах-чоловіках з 1+ групою крові, для чотирьох хворих, які борються з онкологічними захворюваннями", - йдеться у повідомлені.
Тож просять відгукнутись небайдужих чоловіків, які готові врятувати життя хворим. Контактний номер телефону: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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