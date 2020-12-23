вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку шукають донорів із 1+ групою крові, щоб рятувати життя онкохворим

У Луцьку шукають донорів із 1+ групою крові, щоб рятувати життя онкохворим
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворих, які борються з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.

"Маємо гостру потребу в донорах-чоловіках з 1+ групою крові, для чотирьох хворих, які борються з онкологічними захворюваннями", - йдеться у повідомлені.

Тож просять відгукнутись небайдужих чоловіків, які готові врятувати життя хворим. Контактний номер телефону: 095-203-53-00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: донори, пошук, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Степанов пояснив, як працюватимуть магазини під час локдауну
Сьогодні, 12:05
У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:54
У Луцьку шукають донорів із 1+ групою крові, щоб рятувати життя онкохворим
Сьогодні, 11:46
На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Напад на водія маршрутки у Луцьку: у суді повідомили, хто і за що побив чоловіка
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
У Луцьку терміново шукають чоловіків з 4- групою крові, щоб врятувати життя дитині У Луцьку терміново шукають чоловіків з 4- групою крові, щоб врятувати життя дитині
23 грудень, 2020, 16:38
У Луцьку шукають донорів із 2+ групою крові У Луцьку шукають донорів із 2+ групою крові
13 листопад, 2020, 17:49
У Луцьку терміново шукають донорів крові У Луцьку терміново шукають донорів крові
09 листопад, 2020, 13:11
Доводиться чекати годинами: у Луцьку під центром служби крові – черги донорів. ВІДЕО Доводиться чекати годинами: у Луцьку під центром служби крові – черги донорів. ВІДЕО
16 липень, 2020, 19:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу розкрили три зухвалі пограбування
Сьогодні, 12:10
 0
Степанов пояснив, як працюватимуть магазини під час локдауну
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:54
 0
У Луцьку шукають донорів із 1+ групою крові, щоб рятувати життя онкохворим
Сьогодні, 11:46
 0
На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8