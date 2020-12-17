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Повідомили, скільки людей працюватимуть у реорганізованих РДА на Волині

Повідомили, скільки людей працюватимуть у реорганізованих РДА на Волині
Відповідно до нового адміністративно-територіального устрою на Волині утворили чотири нових райони. Разом із скороченням кількості районів відбудеться і скорочення кількості районних державних адміністрацій.

Заступник голови ОДА Сергій Мовенко у своєму розпорядженні затвердив граничну чисельність працівників реорганізованих РДА.

Нагадаємо, в області замість 16 райдержадміністрацій утворюють чотири: Володимир-Волинську, Камінь-Каширську, Ковельську та Луцьку.

Згідно з документом, у Володимир-Волинській РДА працюватимуть 102 людини, у Камінь-Каширській - 120, у Луцькій - 149. Найбільша гранична чисельність працівників буде у Ковельській райдержадміністрації - 189.

Варто зауважити, голів новостворених райдержадміністрацій призначатиме президент України за поданням Кабінету Міністрів України.

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Теги: РДА, реорганізація, Волинь
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Коментарі 1
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цікаво скільки праювало в РДА до реорганізації ?
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